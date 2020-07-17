Роман Шульга: Я надеялся, что на проекте встречу свою любовь
17.07.2020
17 июля на проекте «Наречена для тата»-3 состоялся очередной финал. Роман Шульга, конечно же, захотел продолжить отношения с Юлией Гирей. Он познакомился с сыном своей избранницы. О том, почему решил пойти на проект, и изменился ли он в реалити, ― читайте в нашем материале.
Мне хотелось как-то изменить свою жизнь. Я верил в то, что на проекте смогу найти себе вторую половинку. Но я даже и не думал, что мне так повезет и невеста настолько понравится. Удивительно, как можно подобрать человека. Практически идеальное совпадение.
Какое было первое впечатление, когда вы увидели Юлю?
Она мне очень понравилась. Юля красивая и очень нежная.
За время совместного проживания это впечатление изменилось?
Да! И оно изменилось только в лучшую сторону. Мне нравится Юля. И я еще раз повторюсь, что никогда не думал, что на проекте могут так идеально подобрать пары для участников.
Отношения строились на камеру. Это вам мешало?
Да, мне это очень мешало. Я не очень публичный человек. Камеры мешали и мне, и Юле.
Вы хотели бы что-то изменить во время проекта?
Наверное, все сложилось именно так, как и должно было быть. Я бы не стал ничего менять.
Проект вас изменил?
Да. Я встретил любимую женщину. Мне очень повезло. Я хотел бы поблагодарить проект за то, что встретил Юлю.