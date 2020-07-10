Игорь Бубнов: Я готов меняться в лучшую сторону ради любимой женщины

10 июля на проекте «Наречена для тата»-3 состоялся очередной финал. Игорь Бубнов и Инна Волошко сделали свой выбор. После неопределенных и очень эмоциональных отношений в реалити пара все же решила остаться вместе. О том, как изменилась жизнь после проекта и каково это, строить отношения под прицелом камер, рассказал Игорь Бубнов.

Какое было первое впечатление, когда вы увидели Инну?

Она мне понравилась. Красивая девушка. Были, конечно, недостатки, но все можно исправить.

Что было самым сложным на проекте?

Для меня проект был не сложным. Я очень благодарен за тот опыт, который получил здесь. Благодаря реалити зрители могут видеть, с какими сложностями сталкиваются люди, которые пытаются выстроить отношения. Это и поиск компромиссов, и ссоры, и примирения. Это замечательный и нужный проект на украинском телевидении.

Хотели бы вы изменить что-то во время проекта?

Нет, я абсолютно ничего не хотел бы изменить, ведь я все делал искренне, без лицемерия. Да, во мне есть минусы. Но у каждого человека есть свои недостатки.

Мешали ли вам камеры выстраивать отношения?

Нет, не мешали. Я очень искренний человек и камер не замечал совсем. Даже больше: я, скорее, забывал, что они есть.

Изменились ли вы после проекта?

Ну, я вам так скажу: мне уже 40, так что меняться в моем возрасте уже достаточно сложно. Но я пытаюсь стать лучше. Ведь человек должен развиваться. Ведь человек меняется рядом с кем-то. Я готов пойти на это ради любимой женщины.

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