Ігор Бубнов: Я готовий змінюватися на краще заради коханої жінки

10 липня на проєкті «Наречена для тата»-3 відбувся черговий фінал. Ігор Бубнов та Інна Волошко зробили свій вибір. Після невизначених і дуже емоційних стосунків у реаліті пара все ж вирішила залишитися разом. Про те, як змінилося життя після проєкту та як це, будувати стосунки під прицілом камер, розповів Ігор Бубнов.

Яке було перше враження, коли ви побачили Інну?

Вона мені сподобалась. Гарна дівчина. Були, звичайно, недоліки, але все можна виправити.

Що було найскладнішим на проєкті?

Для мене проєкт був нескладним. Я дуже вдячний за той досвід, який отримав тут. Завдяки реаліті глядачі можуть бачити, з якими труднощами стикаються люди, які намагаються побудувати стосунки. Це і пошук компромісів, і сварки, і примирення. Це чудовий і потрібний проєкт на українському телебаченні.

Хотіли б ви змінити щось під час реаліті?

Ні, я абсолютно нічого не хотів би міняти, адже я все робив щиро, без лицемірства. Так, у мені є мінуси. Але в кожної людини є свої недоліки.

Чи заважали вам камери вибудовувати стосунки?

Ні, не заважали. Я дуже щира людина, і камер не помічав зовсім. Ба більше: я, скоріше, забував, що вони є.

Чи змінилися ви після проєкту?

Ну, я вам так скажу: мені вже 40, так що змінюватися в моєму віці досить складно. Але я намагаюся стати кращим. Адже людина повинна розвиватися. Ми змінюємося поряд із кимось. Я готовий піти на це заради коханої жінки.

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