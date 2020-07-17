17 липня на проєкті «Наречена для тата»-3 відбувся черговий фінал. Роман Шульга звичайно ж, захотів продовжити стосунки з Юлією Гирею. Він познайомився з сином своєї обраниці. Про те, чому вирішив піти на проєкт, і чи змінило його реаліті, ― читайте в нашому матеріалі.

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Мені хотілося якось змінити своє життя. Я вірив у те, що на проєкті зможу знайти собі другу половинку. Та я навіть не думав, що мені так пощастить і наречена настільки сподобається. Дивно, як можна підібрати людину. Практично ідеальний збіг.

Яке було перше враження, коли ви побачили Юлю?

Вона мені дуже сподобалась. Юля вродлива і дуже ніжна.

За час спільного проживання це враження змінилося?

Так! І воно змінилося тільки на краще. Мені подобається Юля. І я ще раз повторю, що ніколи не думав, що на проєкті можна так ідеально підібрати пари для учасників.

Стосунки будувалися на камеру. Це вам заважало?

Так, мені це дуже заважало. Я не дуже публічна людина. Камери заважали і мені, і Юлі.

Чи хотіли б ви щось змінити під час проєкту?

Ні. Напевно, все склалося саме так, як і повинно було бути. Я б не став нічого змінювати.

Проєкт вас змінив?

Так. Я зустрів кохану жінку. Мені дуже пощастило. Я хотів би подякувати проєкту за те, що зустрів Юлю.

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