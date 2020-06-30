Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

«За витриной»: мелодраматический сериал снова на ваших экранах (Анонс)

30.06.2020

Сегодня мелодраматический сериал «За витриной» возвращается! У поклонников кинокартины будет отличная возможность еще раз окунуться в историю любви Галины Пасечник, нашей Золушки. Не пропустите сериал «За витриной» уже в 20:15 в эфире телеканала СТБ.

Больше по теме: «За витриной»: эксклюзивное интервью с актрисой Ксенией Мишиной

за витриной 2019

Кроме того, что сериал «За витриной» рассказывает о жизни Золушки, которая совсем скоро встретит прекрасного принца, есть и другие стороны истории. Сегодня вы познакомитесь с красавцем-принцем Андреем. Наш герой в один момент сможет сделать счастливой одну героиню – Галину, растоптать своим безразличием другую – Викторию,  свести с ума третью – Жанну!

Больше по теме: «За витриной»: Андрей Фединчик рассказал о своем персонаже

Для тех, кто уже смотрел сериал «За витриной», предоставляется прекрасная возможность пережить еще раз все моменты с нашими героями: Галиной (Елизаветой Фалей), Андреем (Сергеем Баском), Викторией (Ксенией Мишиной), Владимиром (Андреем Фединчиком), Жанной (Наталкой Денисенко) и другими.

Video: «За витриной»: мелодраматический сериал снова на ваших экранах (Анонс)

Сериал За витриной - повтор 1 сезона. 1 серия За витриной выйдет в эфир 30 июня 2019. О чем сериал За витриной читайте в анонсе

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить