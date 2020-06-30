Сегодня мелодраматический сериал «За витриной» возвращается! У поклонников кинокартины будет отличная возможность еще раз окунуться в историю любви Галины Пасечник, нашей Золушки. Не пропустите сериал «За витриной» уже в 20:15 в эфире телеканала СТБ.

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Кроме того, что сериал «За витриной» рассказывает о жизни Золушки, которая совсем скоро встретит прекрасного принца, есть и другие стороны истории. Сегодня вы познакомитесь с красавцем-принцем Андреем. Наш герой в один момент сможет сделать счастливой одну героиню – Галину, растоптать своим безразличием другую – Викторию, свести с ума третью – Жанну!

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Для тех, кто уже смотрел сериал «За витриной», предоставляется прекрасная возможность пережить еще раз все моменты с нашими героями: Галиной (Елизаветой Фалей), Андреем (Сергеем Баском), Викторией (Ксенией Мишиной), Владимиром (Андреем Фединчиком), Жанной (Наталкой Денисенко) и другими.

Video: «За витриной»: мелодраматический сериал снова на ваших экранах (Анонс) Сериал За витриной - повтор 1 сезона. 1 серия За витриной выйдет в эфир 30 июня 2019. О чем сериал За витриной читайте в анонсе

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