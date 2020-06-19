«Наречена для тата»-3 выпуск 3: поцелуи и первая близость — отношения между парами набирают обороты

Сегодня, 19 июня, в эфир телеканала СТБ вышел третий выпуск романтического реалити «Наречена для тата»-3. Пары продолжают строить отношения, однако их первые свидания оставляют желать лучшего. Между Кариной и Артемом произошел конфликт, а Юля и вовсе обиделась на Романа. Но, несмотря на это, в третьем выпуске папам удалось наладить контакт. А некоторые с этим справились уж очень хорошо. Подробнее читайте в материале.

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Роман решил устроить для Юлии сюрприз. Однако сам опоздал на встречу, чем сильно расстроил Юлю. Но девушка все же нашла в себе силы и попыталась настроиться на положительный лад. Правда, это продлилось недолго. Роман привез свою спутницу в загородный комплекс, где ее ждал джакузи. Девушке такой подарок категорически не понравился. Особенно после того, как Роман стал намекать на более интимный характер их отношений. Однако он очень быстро спохватился и решил пригласить Юлю на ужин, во время которого пара выясняла, есть ли между ними симпатия.

А вот у Игоря и Инны еще не пришло время первого свидания. Пара только начинает знакомство. Игорь привез Инну к себе домой. Девушка была крайне удивлена квартирой, в которой проживает Игорь с сыном. Ей показалось, что она слишком маленькая. К тому же с самого порога Игорь показал Инне, где стоит веник, явно намекая на то, что ждет от женщины хозяйственности. Но сама Инна такого подхода не оценила.

У Карины и Артема отношения развиваются более стремительно. Молодые люди решили пойти на вечеринку, посвященную Хэллоуину, во время которой Карина первая поцеловала Артема. Молодому человеку понравилась такая активность со стороны его потенциальной невесты, однако Карина расстроилась, что Артем не проявляет инициативы по отношению к ней. На этой почве пара поссорилась.

Но на следующий день Артем решил реабилитироваться ― и пригласил Карину на свидание в бассейн. Пара помирилась. И провела ночь в отеле. Была ли между ними близость?

Тем временем Роман решил тоже реабилитироваться ― он устроил для Юлии романтическую прогулку на лошадях, а затем ― милый пикник. Юля была просто в восторге. Она настолько расслабилась, что решилась поцеловать Романа.

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А вот Игорю и Инне до такой романтики еще очень далеко. Мужчина пригласил свою спутницу посмотреть бой, в котором он будет принимать участие. К сожалению, Буба проиграл. Инна хотела как-то утешить его, однако Игорю это категорически не понравилось.

Смогут ли участники найти общий язык и будут ли дальше развиваться их отношения? Смотрите все подробности в 3 выпуске романтического реалити «Наречена для тата»-3.

Video: «Наречена для тата»-3 выпуск 3: поцелуи и первая близость — отношения между парами набирают обороты Наречена для тата-3 выпуск 3: Пары продолжают строить отношения, однако их первые свидания оставляют желать лучшего. Но все же кое-кто нашел путь к сердцу невесты

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