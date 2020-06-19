Сьогодні, 19 червня, в ефір телеканалу СТБ вийшов третій випуск романтичного реаліті «Наречена для тата»-3. Пари продовжують будувати стосунки, проте їхні перші побачення залишають бажати кращого. Між Кариною і Артемом стався конфлікт, а Юля й зовсім образилася на Романа. Та, незважаючи на це, в третьому випуску татусям вдалося налагодити контакт. А деякі з цим впоралися занадто добре. Детальніше читайте в матеріалі.

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Роман вирішив влаштувати для Юлії сюрприз. Однак сам запізнився на зустріч, чим сильно засмутив Юлю. Та дівчина все ж знайшла в собі сили і спробувала налаштуватися на позитивний лад. Правда, це тривало недовго. Роман привіз свою супутницю в заміський комплекс, де на неї чекав джакузі. Дівчині такий подарунок категорично не сподобався. Особливо після того, як Роман став натякати на більш інтимний характер їхніх стосунків. Однак він дуже швидко схаменувся і вирішив запросити Юлю на вечерю, під час якої пара з’ясовувала, чи є між ними симпатія.

А ось у Ігоря та Інни ще не настав час першого побачення. Пара тільки починає знайомство. Ігор привіз Інну до себе додому. Дівчина була вкрай здивована квартирою, в якій проживає Ігор з сином. Їй здалося, що вона занадто маленька. До того ж із самого порогу Ігор показав Інні, де стоїть віник, натякаючи на те, що чекає від жінки хазяйновитості. Вона такого підходу не оцінила.

У Карини й Артема стосунки розвиваються більш стрімко. Молоді люди вирішили піти на вечірку, присвячену Хелловіну, під час якої Карина перша поцілувала Артема. Молодому чоловіку сподобалася така активність із боку його потенційної нареченої, однак Карина засмутилася через те, що Артем не проявляє ініціативи щодо до неї. На цьому ґрунті пара посварилася.

Проте наступного дня Артем вирішив реабілітуватися ― він запросив Карину на побачення в басейн. Пара помирилася. І провела ніч у готелі. Чи була між ними близькість?

Тим часом Роман вирішив теж реабілітуватися ― він влаштував для Юлії романтичну прогулянку на конях, а потім ― милий пікнік. Юля була просто в захваті. Вона настільки розслабилася, що наважилася поцілувати Романа.

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А ось Ігорю та Інні до такої романтики ще далеко. Чоловік запросив свою супутницю подивитися бій, у якому він братиме участь. На жаль, Буба програв. Інна хотіла якось утішити його, однак Ігорю це категорично не сподобалося.

Чи зможуть учасники знайти спільну мову, і як розвиватимуться їхні стосунки? Дивіться всі подробиці в 3 випуску романтичного реаліті «Наречена для тата»-3.

Video: «Наречена для тата»-3 випуск 3: поцілунки і перша близькість ― стосунки між парами набирають обертів Наречена для тата-3 випуск 3: Пари продовжують будувати відносини, проте їх перші побачення залишають бажати кращого. Але все ж дехто знайшов шлях до серця нареченої

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