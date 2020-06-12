Наречена для тата-3 випуск 2: Чим закінчився грандіозний скандал між Веніаміном і Анастасією

Сьогодні, 12 червня, в ефір телеканалу СТБ вийшов другий випуск романтичного реаліті «Наречена для тата»-3. Глядачі познайомилися з іще однією парою, а також побачили грандіозний скандал між Євгеном і Анастасією. Чим закінчилася сварка між молодими людьми і як минуло знайомство Карини з можливою майбутньою свекрухою? Детальніше читайте в матеріалі.

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У другому випуску відбудеться перше побачення ще однієї пари — Ігоря Бубнова та Інни Волошко. Чоловік займається боксом і виховує свого племінника, як рідного сина. А Інна сама змушена забезпечувати 2-річного сина Платона. Під час першої зустрічі в кафе потенційні наречені сподобалися одне одному. Але більше уваги Ігор приділяв маленькому Платону. А після знайомства чоловік вирішив відвезти свою наречену додому, однак привіз не в квартиру, а… в казарму. Як відреагує Інна на таке місце проживання?

А ось Артем Топчій вирішив познайомити Карину Білу зі своїм сином Максимом. Дівчина помітно нервувала, адже в неї раніше не було досвіду спілкування з маленькими дітьми. Перша зустріч пройшла трохи напружено, і це насторожило Артема. Для нього, як для тата, дуже важливо, щоб його майбутня дружина налагодила контакт із Максимом. Однак через деякий час Карина поборола свій страх. Дівчина зізналася, що потенційний наречений їй дуже симпатичний, тому вона хоче максимально йому сподобатися.

Артем же, у свою чергу, вирішив перевірити, наскільки Карина готова до сімейного життя. Він залишив свого сина з дівчиною на цілий день вдома і попросив приготувати йому млинці і суп. Але біда в тому, що Карина не вміє готувати. Чи впорається дівчина із завданням? І як відреагує, коли без попередження до неї прийде Артемова мама?

А ось між Романом і Юлією відразу виникла симпатія. Молодий чоловік вирішив познайомити її зі своїми друзями. Під час спілкування деяким знайомим здалося, що Юля — сором’язлива і трохи закрита. Щоб вона стала більш розкутою і змогла розслабитися, Роман вирішив влаштувати побачення-сюрприз. Юля дуже довго збиралася і чепурилася. Але, прийшовши на місце зустрічі, Романа там не побачила. Невже молодий чоловік передумав будувати стосунки? Чи, може, щось сталося?

Та справжня баталія відбулася між Євгеном і Анастасією. Рано вранці чоловік поїхав з дому, не попередивши її. Настя прочекав Веню до п’ятої години вечора. Коли чоловік повернувся, дівчина зажадала пояснень. Між парою сталася сварка. Настя чекала вибачень, ну а Веня, у свою чергу, не зрозумів претензій на свою адресу.

Чи зможуть учасники знайти спільну мову і чи впораються з першими конфліктами? Дивіться всі подробиці в 2 випуску романтичного реаліті «Наречена для тата»-3.

Video: «Наречена для тата»-3 випуск 2: Чим закінчився грандіозний скандал між Венею і Анастасією Наречена для тата-3 випуск 2: Чим закінчився грандіозний скандал між Веніаміном і Анастасією

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