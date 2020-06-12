«Наречена для тата»-3 выпуск 2: Чем закончился грандиозный скандал между Веней и Анастасией

Сегодня, 12 июня, в эфир телеканала СТБ вышел второй выпуск романтического реалити «Наречена для тата»-3. Зрители познакомились с еще одной парой, а также увидели грандиозный скандал между Веней и Анастасией. Чем закончилась перепалка между молодыми людьми и как прошло знакомство Карины с возможной будущей свекровью? Подробнее читайте в материале.

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Во втором выпуске состоялось первое свидание еще одной пары — Игоря Бубнова и Инны Волошко. Мужчина занимается боксом и воспитывает своего племянника, как родного сына. А Инна сама вынуждена обеспечивать 2-летнего сына Платона. Во время первой встречи в кафе между Игорем и Инной зародилась симпатия. Но больше внимания мужчина уделял маленькому Платону. А после знакомства решил отвезти свою невесту домой, однако привез не в квартиру, а… в казарму. Как отреагирует Инна на такое место жительства?

А вот Артем Топчий решил познакомить Карину Белую со своим сыном Максимом. Девушка заметно нервничала, ведь у нее раньше не было опыта общения с маленькими детьми. Первая встреча прошла немного напряженно, и это насторожило Артема. Для него, как для папы, очень важно, чтобы его будущая жена наладила контакт с Максимом. Однако через некоторое время Карина поборола свой страх и нашла общий язык с малышом. Девушка призналась, что потенциальный жених ей очень симпатичен, поэтому она хочет максимально ему понравиться.

Артем же, в свою очередь, решил проверить, насколько Карина готова к семейной жизни. Он оставил своего сына с девушкой на целый день дома и попросил приготовить ему блинчики и суп. Но беда в том, что Карина не умеет готовить. Справиться ли девушка с поставленным заданием? И как отреагирует, когда без предупреждения к ней придет мама Артема?

А вот между Романом и Юлией сразу возникла симпатия. Молодой человек решил познакомить ее со своими друзьями. Во время общения некоторым знакомым показалось, что Юля — застенчивая и немного закрытая. Чтобы раскрепостить ее и помочь расслабиться, Роман решил устроить свидание-сюрприз. Юля очень долго собиралась и прихорашивалась. Но, придя на место встречи, Романа там не увидела. Неужели молодой человек передумал строить отношения? Или, может, что-то случилось?

Но настоящая баталия произошла между Веней и Анастасией. Рано утром мужчина уехал из дома, не предупредив свою потенциальную невесту. Настя прождала Веню до пяти часов вечера. Когда он вернулся, девушка потребовала объяснений. Между парой произошла ссора. Настя ждала извинений, ну а Веня, в свою очередь, не понял претензий в свою сторону.

Смогут ли участники найти общий язык и как справятся с первыми конфликтами? Смотрите все подробности во 2 выпуске романтического реалити «Наречена для тата»-3.

Video: «Наречена для тата»-3 выпуск 2: Чем закончился грандиозный скандал между Веней и Анастасией Наречена для тата-3 выпуск 2: Чем закончился грандиозный скандал между Веней и Анастасией

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