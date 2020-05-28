Сегодня, 28 мая, в эфир телеканала СТБ вышел 32 выпуск психологического реалити «Супермама». Четыре участницы с кардинально разными взглядами на воспитание оценили своих конкуренток. Также свое мнение о каждой маме высказал ведущий проекта Дмитрий Карпачев. Кто же получил заветное звание Супермамы: космическая мама Оксана, мама-генералиссимус Елена, мама-госслужащая Олеся или одаренная мама Вика? Ответ найдете в материале.

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В первый день участницы отправились в гости к космической маме Оксане. Конкурентки были шокированы тем, что ее дети не едят мясо, не состоят на учете у врачей, не привиты, да еще и рождены дома без помощи медицинских сотрудников.

Еще больший шок ждал мамочек в гостях у генералиссимуса Елены, дети которой за свои проколы и косяки могут отправиться подумать над собственным поведением в подвал.

Больше всех методами воспитания Елены была возмущена Виктория. И не мудрено, ведь сама она практически ничего не запрещает своей дочери. Даже сладкое. Участницы, кстати, будучи у одаренной мамы в гостях, обратили внимание на то, что девочке не мешало бы перейти на правильное питание, а вместо блогинга и курсов по мейк-апу заняться подготовкой к школе.

Последней же участницей, которую проверял мамконтроль, стала Олеся. Женщина живет с мамой и дочерью-подростком. Соперницам показалось, что Олесе не мешало бы дать больше свободы своей дочке. А еще они посоветовали ей съехать от мамы и в 37 лет жить отдельно.

Так кто же из участниц получил заветное звание Супермамы? Кому эксперт по вопросам детской возрастной психологии отдал свои бонусные баллы? Финал получился скандальным! Мама-генералиссимус Елена обвинила одаренную маму Вику во вранье. Между участницами произошла еще одна ссора, которую прервал Дмитрий Карпачев. Эксперт по вопросам детской возрастной психологии отдал свои бонусные баллы Елене. Именно она и получила звание Супермамы.

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