Сегодня, 27 мая, в эфир телеканала СТБ вышел 31 выпуск психологического реалити «Супермама». Новая четверка киевских мам продолжает борьбу за заветное звание. И сегодня конкурентки отправились в гости к одаренной маме Вике, которая успевает все: у женщины шесть высших образований и очень много наград. А еще Вика воспитывает 6-летнюю дочь, которая еще не умеет читать, но зато может краситься. Как на такие методы воспитания отреагирует ведущий проекта Дмитрий Карпачев? Детали в материале.

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Виктория — всесторонне одаренная мама. В 30 лет она получила шесть высших образований. Женщина успевает все: она и певица, и актриса, и модель, и даже — полицейский! Вика воспитывает 6-летнюю дочь Злату себе под стать. Девочка занимается танцами и ведет свой собственный блог! Но все ли так радужно в семье у одаренной мамы? В этом решили разобраться конкурентки, которые уже пришли к ней в гости.

Виктория встретила соперниц во всей красе — в одинаковых нарядах с дочерью. С самого порога она рассказала и показала великое множество наград, которые получила, участвуя в конкурсах красоты.

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Несмотря на все достижения хозяйки дома, участницам не удалось оценить хозяйственность Виктории, ведь в ее новой квартире, куда она намедне переехала, уборкой занимается клининговая компания, а еду привозят из ресторана. Однако маленькая Злата не любит блюда от шеф-поваров. Ей больше по вкусу сгущенка прямо из банки. Участницы сделали несколько замечаний относительно питания маленькой девочки, но сама Вика никакой проблемы не видит и считает, что ее дочь прекрасно выглядит. Тем не менее космической маме Оксане показалось, что у Златы есть немного лишнего веса и правильное питание ей не помешает.

Также мам-контроль обнаружил, что Злата в свои 6 лет пока не умеет читать, зато умело красится. На протяжении всего дня Злата постоянно подкрашивала губы блеском и припудривала носик. К слову, сама девочка рассказала участницам, что ее мама не разрешает ей видеться с папой. Пара разошлась по причине того, что бывший муж Вики не хотел иметь детей. После разговора на эту тему с одаренной мамой участницам показалось, что Вика — неискренняя и что-то недоговаривает.

Какие же оценки поставят участницы своей конкурентке, и почему Дмитрий Карпачев будет шокирован во время разговора с Викторией? Узнайте все подробности в 31 выпуске.

Video: «Супермама» 30 выпуск: Что скрывается за идеальной жизнью одаренной мамы Вики? Супермама 31 выпуск: Что скрывается за идеальной жизнью одаренной мамы Вики? Почему Дмитрий Карпачев будет шокирован после разговора с Викой?

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