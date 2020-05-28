Сьогодні, 28 травня, в ефір телеканалу СТБ вийшов 32 випуск психологічного реаліті «Супермама». Чотири учасниці з кардинально різними поглядами на виховання оцінили своїх конкуренток. Також свою думку про кожну маму висловив ведучий проєкту Дмитро Карпачов. То хто ж отримав заповітне звання Супермами: космічна мама Оксана, мама-генералісимус Олена, мама-держслужбовиця Олеся чи обдарована мама Віка? Відповідь знайдете в матеріалі.

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У перший день учасниці вирушили в гості до космічної мами Оксани. Конкурентки були шоковані тим, що її діти не їдять м’яса, не перебувають на обліку в лікарів, не щеплені, та ще й народжені вдома без допомоги медичних працівників.

Іще більший шок чекав на матусь у гостях у генералісимуса Олени, діти якої за свої проколи і косяки можуть піти подумати над власною поведінкою в підвал.

Найбільше Олениними методами виховання була обурена Вікторія. І не дивно, адже сама вона практично нічого не забороняє своїй дочці. Навіть солодке. Учасниці, до речі, звернули увагу на те, що дівчинці не завадило б перейти на правильне харчування, а замість блогінгу і курсів з мейкапу зайнятися підготовкою до школи.

Останньою ж учасницею, яку перевіряв мамконтроль, стала Олеся. Жінка живе з мамою і дочкою-підлітком. Суперницям здалося, що Олесі не завадило б дати більше свободи своїй доньці. А ще вони порадили їй з’їхати від мами і в 37 років жити окремо.

То хто ж з учасниць отримав заповітне звання Супермами? Кому експерт із питань дитячої вікової психології віддав свої бонусні бали? Фінал вийшов скандальним! Мама-генералісимус Олена звинуватила обдаровану маму Віку в брехні. Між учасницями сталася ще одна сварка, яку перервав Дмитро Карпачов. Експерт із питань дитячої вікової психології віддав свої бонусні бали Олені. Саме вона й отримала звання Супермами.

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