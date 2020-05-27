Сегодня, 27 мая, в 18:15 в эфир телеканала СТБ выйдет 31 выпуск психологического реалити «Супермама». Четверка киевских мамочек продолжает борьбу за первенство. И сегодня женщины отправятся в гости к мегаодаренной маме Вике, которая в свои 30 лет имеет шесть высших образований! Но так ли хорошо она воспитывает свою дочь, и почему конкуренткам не удалось оценить ее хозяйственность? И главное, почему ведущий проекта Дмитрий Карпачев не поверит словам Виктории во время личной встречи? Все подробности — в материале.

Сегодня участницы отправятся в гости к одаренной маме Вике. Еще на встрече она заинтриговала своих соперниц рассказом о том, что имеет шесть высших образований и много наград. Женщина воспитывает свою 6-летнюю дочь маленькой копией себя. Девочка ведет свой блог, часто ездит на съемки и уже умеет краситься! Но так ли это хорошо? Участницы достаточно критично отнеслись к увиденному в гостях у Виктории.

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В 31 выпуске проекта «Супермама» вы узнаете:

Почему участницы не смогли оценить хозяйственность одаренной мамы Виктории?

Как отреагирует Виктория на замечания соперниц относительно лишнего веса и нездорового питания ее дочери?

После какого откровенного разговора участницы засомневаются в искренности Виктории?

Кто и почему усомнится в честности Виктории?

Video: 31 выпуск проекта «Супермама» от 27.05.2020: Как на самом деле живет одаренная мама Виктория? Супермама 31 выпуск: Как на самом деле живет одаренная мама Виктория? Что ей посоветует Дмитрий Карпачев?

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