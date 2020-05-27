Сьогодні, 27 травня, о 18:15 в ефір телеканалу СТБ вийде 31 випуск психологічного реаліті «Супермама». Четвірка київських матусь продовжує боротьбу за першість. І сьогодні жінки вирушать у гості до мегаобдарованої мами Віки, яка у свої 30 років має шість вищих освіт! Але чи так добре вона виховує свою дочку, і чому конкуренткам не вдалося оцінити її хазяйновитість? І головне, чому ведучий проєкту Дмитро Карпачов не повірить словам Вікторії під час особистої зустрічі? Всі подробиці — в матеріалі.

Сьогодні учасниці вирушать у гості до обдарованої мами Віки. Ще під час першої зустрічі вона заінтригувала своїх суперниць розповіддю про те, що має шість вищих освіт і багато нагород. Жінка виховує свою 6-річну доньку маленькою копією себе. Дівчинка веде свій блог, часто їздить на зйомки і вже вміє малюватися! Та чи добре це? Учасниці доволі критично поставилися до побаченого в гостях у Вікторії.

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У 31 випуску проєкту «Супермама» ви дізнаєтеся:

Чому учасниці не змогли оцінити хазяйновитість обдарованої мами Вікторії?

Як відреагує Вікторія на зауваження суперниць щодо зайвої ваги і нездорового харчування її дочки?

Після якої відвертої розмови учасниці засумніваються в щирості Вікторії?

Хто і чому запідозрить Віку в нечесності?

Video: 31 випуск проєкту «Супермама» від 27.05.2020: Як насправді живе обдарована мама Вікторія? Супермама 31 випуск: Як насправді живе обдарована мама Вікторія? Що їй порадить Дмитро Карпачов?

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