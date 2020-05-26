«Супермама» 30 выпуск: Подвал и приседания — как еще наказывает своих сыновей Елена?

Сегодня, 26 мая, в эфир телеканала СТБ вышел 30 выпуск психологического реалити «Супермама». Новая четверка киевских мам продолжает борьбу за первенство. И сегодня конкурентки отправились в гости к маме-генералиссимусу Елене, которая разработала целую систему наказаний и поощрений. Но так ли это хорошо, ведь ее дети за проступки могут отправиться в подвал, и их мнение может не учитываться. Как на такие методы отреагирует ведущий проекта Дмитрий Карпачев? Детали в материале.

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Елена — мама троих детей, которая считает, что строгий метод воспитания поможет ее детям стать более самостоятельными. Но насколько это правильно? Возможно, есть и другие методы? В этом решили разобраться участницы, которые уже направились к ней в гости.

Конкуренток с самого порога ждала небольшая неожиданность — сыновья Елены мыли батарею, поскольку перед этим обрисовали ее. Участницы решили не вмешиваться в воспитательный процесс. Они начали ревизию кухни, во время которой Олеся увидела несколько огрехов: грязная вытяжка, продукты с плесенью. Однако Елена на все замечания реагировала очень позитивно и пообещала исправиться. Также во время ревизии дома мамам показалось, что у детей Елены слишком маленькая комната. К тому же в ней живут разнополые дети.

Елена еще на первой встрече с участницами рассказала о своих методах наказания. К слову, сыновья предоставили возможность их продемонстрировать. Конкурентки принесли детям мамы-генералиссимуса подарки: пистолеты для мальчиков. Однако практически сразу же произошла неприятная ситуация: ребята заигрались и выстрелили в Олесю. Елена не могла проигнорировать такой прокол и заставила ребят приседать. Однако участницам показалось, что это слишком серьезное наказание.

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Но больше всего вопросов у соперниц возникло, когда мальчики показали им подвал. Это то место, куда они отправляются, если нагрубят или ослушаются родителей. Одаренной маме Вике категорически не понравилось это место. Она считает, что такое наказание недопустимо. К тому же в подвале она нашла отраву для муравьев. Вика высказала свое недовольство, но Елена очень резко отреагировала, и между мамочками произошла словесная перепалка.

Спор прервался, когда пришел муж Елены. Участницы продолжили обсуждать с ним систему наказаний. Но чем все закончилось? И почему одаренная мама Вика начала флиртовать с мужчиной?

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Какие же баллы поставят конкурентки маме-генералиссимусу Елене? Чем закончится скандал между участницами? И что скажет женщине на личной встрече ведущий проекта Дмитрий Карпачев? Узнайте все подробности в 30 выпуске.

Video: «Супермама» 30 выпуск: Подвал и приседания — как еще наказывает своих сыновей Елена? Супермама 30 выпуск: Подвал и приседания — как еще наказывает своих сыновей Елена? Как на это отреагирует Дмитрий Карпачев?

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