Сегодня, 18 мая, в 18:15 в эфир телеканала СТБ выйдут 25 и 26 выпуски психологического реалити «Супермама». Четверка киевлянок начинают борьбу за звание лучшей мамы. И сегодня участницы отправятся оценивать материнство, хозяйственность и самореализацию к мамам, которые не нуждаются в финансах. В каких условиях растут дети из высшего общества, и что посоветует их мамам ведущий проекта Дмитрий Карпачев?

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На этой неделе в бой вступила четверка участниц из Киева. Гламурная мама Алена, высокодуховная мама Наталья, мама высоких стандартов Даша и королева тайм-менеджмента София. Конкурентки ради победы захотят стереть друг друга в порошок.

И сегодня участницы оценят методы воспитания сразу двух мам — гламурной мамы Алены Лоран и мамы высоких стандартов Даши. Однако общение между конкурентками сразу не заладилось. Кто и почему проверял Дашу на прочность, и какие шокирующие признания о своей личной жизни сделала гламурная мама Алена?

В 25 и 26 выпусках проекта «Супермама» вы узнаете:

Почему мама высоких стандартов Даша по-разному воспитывает своих детей?

После чего участницы уличили Дашу и ее мужа во лжи?

Чем питаются дети мам из высшего общества?

Какие эксклюзивные услуги предоставляет гламурная мама Алена Лоран?

Сколько пластических операций сделала Алена?

Video: 25 и 26 выпуски проекта «Супермама» от 18.05.2020: как воспитывают своих детей мамы из высшего общества? Супермама 25 и 26 выпуски: как воспитывают своих детей мамы из высшего общества? Кто из участниц поразит Дмитрия Карпачева

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