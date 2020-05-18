Сьогодні, 18 травня, о 18:15 в ефір телеканалу СТБ вийдуть 25 і 26 випуски психологічного реаліті «Супермама». Четвірка киянок починають боротьбу за звання кращої мамі. І сьогодні учасниці вирушать оцінювати материнство, хазяйновитість і самореалізацію мам, які живуть у розкоші. В яких умовах ростуть діти з вищого світу, і що їхнім мамам порадить ведучий проєкту Дмитро Карпачов?

Більше на тему: Гламурна мама, високодуховна мама, мама високих стандартів і королева тайм-менеджменту: учасниці нових випусків проєкту «Супермама»

Цього тижня в бій вступила четвірка учасниць з Києва. Гламурна мама Альона, високодуховна мама Наталя, мама високих стандартів Даша і королева тайм-менеджменту Софія. Заради перемоги конкурентки захочуть стерти одна одну на порох.

І сьогодні учасниці оцінять методи виховання відразу двох мам ‒ гламурної мами Альони Лоран і мами високих стандартів Даші. Однак спілкування між конкурентками відразу не склалося. Хто і чому перевіряв Дашу на міцність, і які шокуючі подробиці про своє особисте життя розповіла гламурна мама Альона?

У 25 і 26 випусках проєкту «Супермама» ви дізнаєтеся:

Чому мама високих стандартів Даша по-різному виховує своїх дітей?

Після чого учасниці спіймали Дашу та її чоловіка на брехні?

Чим харчуються діти мам із вищого світу?

Ексклюзивні послуги якого виду надає гламурна мама Альона Лоран?

Скільки пластичних операцій зробила Альона?

Video: 25 і 26 випуски проєкту «Супермама» від 18.05.2020: як виховують своїх дітей мами з вищого товариства? Супермама 25 і 26 випуски: як виховують своїх дітей мами з вищого суспільства? Хто з учасниць вразить Дмитра Карпачова

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