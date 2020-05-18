25 і 26 випуски проєкту «Супермама» від 18.05.2020: як виховують своїх дітей мами з вищого товариства?
Сьогодні, 18 травня, о 18:15 в ефір телеканалу СТБ вийдуть 25 і 26 випуски психологічного реаліті «Супермама». Четвірка киянок починають боротьбу за звання кращої мамі. І сьогодні учасниці вирушать оцінювати материнство, хазяйновитість і самореалізацію мам, які живуть у розкоші. В яких умовах ростуть діти з вищого світу, і що їхнім мамам порадить ведучий проєкту Дмитро Карпачов?
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Цього тижня в бій вступила четвірка учасниць з Києва. Гламурна мама Альона, високодуховна мама Наталя, мама високих стандартів Даша і королева тайм-менеджменту Софія. Заради перемоги конкурентки захочуть стерти одна одну на порох.
І сьогодні учасниці оцінять методи виховання відразу двох мам ‒ гламурної мами Альони Лоран і мами високих стандартів Даші. Однак спілкування між конкурентками відразу не склалося. Хто і чому перевіряв Дашу на міцність, і які шокуючі подробиці про своє особисте життя розповіла гламурна мама Альона?
У 25 і 26 випусках проєкту «Супермама» ви дізнаєтеся:
- Чому мама високих стандартів Даша по-різному виховує своїх дітей?
- Після чого учасниці спіймали Дашу та її чоловіка на брехні?
- Чим харчуються діти мам із вищого світу?
- Ексклюзивні послуги якого виду надає гламурна мама Альона Лоран?
- Скільки пластичних операцій зробила Альона?