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25 і 26 випуски проєкту «Супермама» від 18.05.2020: як виховують своїх дітей мами з вищого товариства?

18.05.2020

Сьогодні, 18 травня, о 18:15 в ефір телеканалу СТБ вийдуть 25 і 26 випуски психологічного реаліті «Супермама». Четвірка киянок починають боротьбу за звання кращої мамі. І сьогодні учасниці вирушать оцінювати материнство, хазяйновитість і самореалізацію мам, які живуть у розкоші. В яких умовах ростуть діти з вищого світу, і що їхнім мамам порадить ведучий проєкту Дмитро Карпачов?

супермама

Більше на тему: Гламурна мама, високодуховна мама, мама високих стандартів і королева тайм-менеджменту: учасниці нових випусків проєкту «Супермама»

Цього тижня в бій вступила четвірка учасниць з Києва. Гламурна мама Альона, високодуховна мама Наталя, мама високих стандартів Даша і королева тайм-менеджменту Софія. Заради перемоги конкурентки захочуть стерти одна одну на порох.

І сьогодні учасниці оцінять методи виховання відразу двох мам ‒ гламурної мами Альони Лоран і мами високих стандартів Даші. Однак спілкування між конкурентками відразу не склалося. Хто і чому перевіряв Дашу на міцність, і які шокуючі подробиці про своє особисте життя розповіла гламурна мама Альона?

супермама

У 25 і 26 випусках проєкту «Супермама» ви дізнаєтеся:

  • Чому мама високих стандартів Даша по-різному виховує своїх дітей?
  • Після чого учасниці спіймали Дашу та її чоловіка на брехні?
  • Чим харчуються діти мам із вищого світу?
  • Ексклюзивні послуги якого виду надає гламурна мама Альона Лоран?
  • Скільки пластичних операцій зробила Альона?

Video: 25 і 26 випуски проєкту «Супермама» від 18.05.2020: як виховують своїх дітей мами з вищого товариства?

Супермама 25 і 26 випуски: як виховують своїх дітей мами з вищого суспільства? Хто з учасниць вразить Дмитра Карпачова

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