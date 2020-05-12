Сегодня, 12 мая, в эфир телеканала СТБ вышел 24 выпуск психологического реалити «Супермама». Четыре участницы с кардинально разными взглядами на воспитание оценили своих конкуренток. Также свое мнение о каждой участнице высказал ведущий проекта Дмитрий Карпачев. Кто же получил заветное звание Супермамы: железная мама Илона, раскрепощенная мама-блогер Татьяна, хранительница домашнего очага Люда или мама трех принцесс-погодок Марго? Ответ найдете в материале.

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В первый день участницы отправились в гости к железной маме Илоне, которая воспитывает свою дочь по-спартански. Однако мамочки не одобрили ни увлечение Илоны (она мастер спорта по пауэрлифтингу), ни методы воспитания, ни чистоту в квартире.

Не больше восторга вызвала и вторая претендентка на звание Супермамы ‒ раскрепощенная блогер Таня. Участницам показалось, что она излишне балует свою дочь, а также позволяет себе ходить в присутствии ребенка в откровенной одежде.

Хранительница домашнего очага Люда также разочаровала конкуренток. Еда, которую женщина готовила для участниц, оказалась слишком жирной, кухня ‒ слишком грязной, а воспитания они и вовсе не увидели. Конкурентки обвинили Люду во лжи и халатном отношении к собственному здоровью.

Мама троих детей Марго и вовсе поразила конкуренток заявлением, что хочет еще родить двоих малышей. Участницам показалось, что Маргарите сложно с дочерьми. Именно поэтому она курит и ходит по ночным клубам, чтобы расслабиться и отвлечься.

Так кто же из участниц получил заветное звание Супермамы? Кому эксперт по вопросам детской возрастной психологии отдал свои бонусные баллы? Финал получился неожиданным! Железная мама Илона поставила своим конкуренткам сплошные нули, чем и вывела себя в лидеры. Однако ведущий проекта Дмитрий Карпачев считает иначе. Свои 10 бонусных баллов он отдал харьковскому блогеру Татьяне Коряк. Благодаря им именно она стала Супермамой.

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