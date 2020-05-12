Сьогодні, 12 травня, в ефір телеканалу СТБ вийшов 24 випуск психологічного реаліті «Супермама». Чотири учасниці з кардинально різними поглядами на виховання оцінили своїх конкуренток. Також свою думку про кожну учасницю висловив ведучий проєкту Дмитро Карпачов. Хто ж отримав заповітне звання Супермами: залізна мама Ілона, розкута мама-блогерка Тетяна, берегиня домашнього вогнища Люда чи мама трьох принцес-погодок Марго? Відповідь знайдете в матеріалі.

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У перший день учасниці вирушили в гості до залізної мами Ілони, яка виховує свою дочку по-спартанськи. Однак матусі не схвалили ні захоплення Ілони (вона майстерка спорту з паверліфтингу), ні методи виховання, ні чистоту в квартирі.

Не більше захоплення викликала й друга претендентка на звання Супермами — розкута блогерка Таня. Учасницям здалося, що вона занадто балує свою дочку, а також дозволяє собі ходити в присутності дитини у відвертому одязі.

Берегиня домашнього вогнища Люда також розчарувала конкуренток. Їжа, яку жінка готувала для учасниць, виявилася занадто жирною, кухня — брудною, а виховання вони й зовсім не побачили. Конкурентки звинуватили Люду в брехні й недбалому ставленні до власного здоров’я.

Мама трьох дітей Марго і зовсім вразила конкуренток заявою, що хоче ще народити двох малят. Учасницям здалося, що Маргариті важко з дочками. Саме тому вона курить і ходить по нічних клубах, щоб розслабитися і відволіктися.

Так хто ж з учасниць отримав заповітне звання Супермами? Кому експерт із питань дитячої вікової психології віддав свої бонусні бали? Фінал вийшов несподіваним! Залізна мама Ілона поставила своїм конкуренткам суцільні нулі, чим і вивела себе в лідери. Однак ведучий проєкту Дмитро Карпачов вважає інакше. Свої 10 бонусних балів він віддав харківській блогерці Тетяні Коряк. Завдяки їм саме вона стала Супермамою.

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