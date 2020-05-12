Сегодня, 12 мая, в 18:15 в эфир телеканала СТБ выйдут 23 и 24 выпуски психологического реалити «Супермама». Четверка харьковчанок продолжают оценивать материнство, хозяйственность и самореализацию друг друга. И сегодня участницы отправятся в гости сразу к двум конкуренткам: хранительнице домашнего очага Люде и маме троих дочерей Марго. Кто шокирует своих соперниц и кого из мамочек ведущий проекта Дмитрий Карпачев заподозрит в алкоголизме?

На этой неделе в бой вступила четверка мамочек из Харькова. Участницы уже оценили методы воспитания железной мамы Илоны и раскрепощенного блогера Татьяны. И сегодня мамконтроль отправится сразу к двум конкуренткам: хранительнице домашнего очага Людмиле и маме троих принцесс Марго. Но удастся ли мамочкам оценить своих соперниц, ведь во время визита к Люде женщина не раз плакала, а Марго и вовсе пригласила конкуренток в караоке.

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В 23 и 24 выпусках проекта «Супермама» вы узнаете:

Почему участницы отказались есть в гостях у хранительницы домашнего очага Людмилы?

Кто и почему довел Люду до слез?

Как мама троих детей Марго расслабляется после тяжелого дня с дочерьми?

Почему Дмитрий Карпачев заподозрит одну из участниц в алкоголизме?

Кто получит заветное звание Супермамы?

Video: 23 и 24 выпуски проекта «Супермама» от 12.05.2020: проблемы с алкоголем, слезы и конфликты участниц удивят зрителей Супермама 23 и 24 выпуски:проблемы с алкоголем, слезы и конфликты участниц удивят зрителей. Кто из участниц поразит Дмитрия Карпачева

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