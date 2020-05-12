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23 і 24 випуски проєкту «Супермама» від 12.05.2020: проблеми з алкоголем, сльози та конфлікти учасниць здивують глядачів

12.05.2020

Сьогодні, 12 травня, о 18:15 в ефір телеканалу СТБ вийдуть 23 і 24 випуски психологічного реаліті «Супермама». Четвірка харків’янок продовжують оцінювати материнство, хазяйновитість і самореалізацію одна одної. І сьогодні учасниці вирушать у гості одразу до двох конкуренток: берегині домашнього вогнища Люди та мами трьох дочок Марго. Хто шокує своїх суперниць і кого з матусь ведучий проєкту Дмитро Карпачов запідозрить в алкоголізмі?

супермама

Цього тижня бій за звання Супермами продовжує четвірка матусь із Харкова. Учасниці вже оцінили методи виховання залізної мами Ілони та розкутої блогерки Тетяни. І сьогодні мамконтроль вирушить одразу до двох конкуренток: берегині домашнього вогнища Людмили і мами трьох принцес Марго. Та чи вдасться матусям оцінити своїх суперниць, адже під час візиту до Люди жінка не раз плакала, а Марго й зовсім запросила конкуренток у караоке.

Більше на тему: Учасниця проєкту «Супермама» Тетяна Коряк: Мене часто били в дитинстві

У 23 і 24 випусках проєкту «Супермама» ви дізнаєтеся:

  • Чому учасниці відмовилися їсти в гостях у берегині домашнього вогнища Людмили?
  • Хто й чому довів Люду до сліз?
  • Як мама трьох дітей Марго розслабляється після важкого дня з дочками?
  •  Чому Дмитро Карпачов запідозрить одну з учасниць в алкоголізмі?
  • Хто здобуде заповітне звання Супермами?

Video: 23 і 24 випуски проєкту «Супермама» від 12.05.2020: проблеми з алкоголем, сльози та конфлікти учасниць здивують глядачів

Супермама 23 і 24 випуски: проблеми з алкоголем, сльози і конфлікти учасниць здивують глядачів. Хто з учасниць вразить Дмитра Карпачова

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