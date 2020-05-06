Сегодня, 6 мая, в 18:00 в эфир телеканала СТБ выйдет 19 выпуск психологического реалити «Супермама». Участницы продолжают оценивать своих конкуренток. И сегодня они отправятся в гости к эпатажной маме-диджею Мадонне. Какими откровениями поделится вечно молодая Наталья? И расскажет ли о том, что стало причиной ее расставания с Олегом Кензовым? Читайте в нашем материале!

На третий день участницы отправятся оценивать материнство, хозяйственность и самореализацию эпатажной мамы-диджея Мадонны, которая не стремится воспитывать детей, а просто хочет стать другом.

Но так ли это хорошо, ведь, как призналась сама Мадонна, ее сын уганял машины, упортеблял наркотики и был довольно проблемным ребенком. Какие еще тайны раскроет вечно молодая мама? И расскажет ли о причине расставания с известным певцом Олегом Кензовым?

Больше по теме: «Супермама» 18 выпуск: Побои, скандалы и долги — что заставляет маму-флориста Анжелику жить с мужем-тираном?

В 19 выпуске проекта «Супермама» вы узнаете:

Какие мифы о своей работе развенчает диджей Мадонна?

Почему сын Натальи с трех лет жил с няней?

Что стало причиной расставания Мадонны со своим мужем Олегом Кензовым?

Кем для Мадонны приходится таинственный молодой мужчина, с которым познакомятся участницы?

С какими трудностями пришлось столкнуться Наталье в воспитании своего сына?

Video: 19 выпуск проекта «Супермама» от 06.05.2020: Что стало причиной расставания диджея Мадонны и Олега Кензова Супермама 19 выпуск: Что стало причиной расставания диджея Мадонны и Олега Кензова и какие советы по воспитанию даст Наталье Дмитрий Карпачев

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ