Сьогодні, 6 травня, о 18:00 в ефір телеканалу СТБ вийде 19 випуск психологічного реаліті «Супермама». Учасниці продовжують оцінювати своїх конкуренток. І сьогодні вони вирушать у гості до епатажної мами-діджейки Мадонни. Якими одкровеннями поділиться вічно молода Наталя і чи розповість, що стало причиною розлучення з Олегом Кензовим? Читайте в нашому матеріалі!

На третій день учасниці вирушать оцінювати материнство, хазяйновитість і самореалізацію епатажної мами-діджейки Мадонни, яка не прагне виховувати дітей, а просто хоче стати другом.

Але чи так це добре, адже, як зізналася сама Мадонна, її син викрадав машини, вживав наркотики і був доволі проблемною дитиною. Які ще таємниці розкриє вічно молода мама? І чи розповість про причину розставання з відомим співаком Олегом Кензовим?

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У 19 випуску проєкту «Супермама» ви дізнаєтеся:

Які міфи про свою роботу розвінчає діджейка Мадонна?

Чому син Наталії з трьох років жив із нянею?

Що стало причиною розставання Мадонни зі своїм чоловіком Олегом Кензовим?

Ким для Мадонни доводиться таємничий молодий чоловік, з яким познайомляться учасниці?

Із якими труднощами довелося зіткнутися Наталі у вихованні свого сина?

Video: 19 випуск проєкту «Супермама» від 06.05.2020: Що стало причиною розставання діджейки Мадонни та Олега Кензова? Супермама 19 випуск: Що стало причиною розставання діджея Мадонни і Олега Кензова і які поради з виховання дасть Наталії Дмитро Карпачов

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