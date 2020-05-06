Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

19 випуск проєкту «Супермама» від 06.05.2020: Що стало причиною розставання діджейки Мадонни та Олега Кензова?

06.05.2020

Сьогодні, 6 травня, о 18:00 в ефір телеканалу СТБ вийде 19 випуск психологічного реаліті «Супермама». Учасниці продовжують оцінювати своїх конкуренток. І сьогодні вони вирушать у гості до епатажної мами-діджейки Мадонни. Якими одкровеннями поділиться вічно молода Наталя і чи розповість, що стало причиною розлучення з Олегом Кензовим? Читайте в нашому матеріалі!

супермама

На третій день учасниці вирушать оцінювати материнство, хазяйновитість і самореалізацію епатажної мами-діджейки Мадонни, яка не прагне виховувати дітей, а просто хоче стати другом.

Але чи так це добре, адже, як зізналася сама Мадонна, її син викрадав машини, вживав наркотики і був доволі проблемною дитиною. Які ще таємниці розкриє вічно молода мама? І чи розповість про причину розставання з відомим співаком Олегом Кензовим?

Більше на тему: «Супермама» 18 випуск: Побої, скандали і борги ‒ що змушує маму-флористку Анжеліку жити з чоловіком-тираном?

У 19 випуску проєкту «Супермама» ви дізнаєтеся:

  • Які міфи про свою роботу розвінчає діджейка Мадонна?
  • Чому син Наталії з трьох років жив із нянею?
  • Що стало причиною розставання Мадонни зі своїм чоловіком Олегом Кензовим?
  • Ким для Мадонни доводиться таємничий молодий чоловік, з яким познайомляться учасниці?
  • Із якими труднощами довелося зіткнутися Наталі у вихованні свого сина?

Video: 19 випуск проєкту «Супермама» від 06.05.2020: Що стало причиною розставання діджейки Мадонни та Олега Кензова?

Супермама 19 випуск: Що стало причиною розставання діджея Мадонни і Олега Кензова і які поради з виховання дасть Наталії Дмитро Карпачов

Читайте більше цікавих новин у Viber і Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить