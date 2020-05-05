В специальной рубрике программы «Вікна-новини» на СТБ экс-министр здравоохранения Зоряна Скалецкая рассказала о коронавирусе, а также поделилась рекомендациями. В очередном сюжете – подробнее о режиме ношения масок, целесообразности их использования, а также – как правильно надевать и носить средство защиты.

Маски сейчас в дефиците. Поэтому ВОЗ подчеркивает: из-за этого дефицита больше всего средства защиты необходимы больным и медикам.

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Зоряна Скалецкая отмечает, что в Киеве она видела очень странные примеры использования масок: «В частности наблюдала, как один мужчина курил сигарету, сняв маску с одного уха. А у другого – маска была натянута на очки, которые он время от времени поправлял руками. Видела, как две подружки в парке купили кофе, сняли маски, покофейничали и снова их надели. Это неправильные примеры ношения масок. Таким образом люди наносят себе больше вреда, чем пользы. Поскольку маска, как сито, собирает много опасных вирусов и инфекций на себе. В ВОЗ, в связи с распространением коронавируса, дают рекомендации о целесообразности использования масок. Из-за дефицита этих средств защиты отмечают: маски нужны тем, кто заболел, и тем, кто за ними ухаживает – медицинским работникам и близким. Поэтому призывают использовать маски только в совершенно конкретных ситуациях».

В свою очередь, консультант главного офиса ВОЗ Кристин Франсис объясняет: «Если вы кашляете, у вас повышена температура или затрудненное дыхание, наденьте маску и обратитесь за медицинской помощью. Если у вас отсутствуют такие симптомы, нет необходимости носить маску, ведь не доказано, что она защищает здорового человека. Однако, если вы здоровы, но присматриваете за человеком, который может быть инфицирован новым коронавирусом, вам нужно надеть маску».

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Поэтому если необходимость носить маску действительно есть, ВОЗ дает рекомендации, как это правильно делать:

Во-первых, прежде чем воспользоваться маской, нужно тщательно помыть руки мылом или спиртосодержащим раствором. После этого разверните маску и аккуратно наденьте ее на себя. Закрепите металлический фиксатор на носу. Наденьте маску так, чтобы ее нижняя часть закрывала ваш подбородок. Маска должна плотно прикрывать все лицо.

Во-вторых, ни в коем случае не прикасайтесь к маске руками или другими предметами. Снимите ее как только маска станет влажной или через 2-3 часа ношения. Это очень важно, иначе вы можете подхватить инфекцию.

В-третьих, когда снимаете маску, не прикасайтесь к той части, которая закрывает лицо. Снимайте за ушные петли и сразу поместите использованную маску в накрытую крышкой урну. А тогда немедленно снова тщательно помойте руки.

«Если ваша маска стала влажной или мокрой, замените ее на сухую. Никогда не пользуйтесь маской дважды. А после каждого использования выбрасывайте ее сразу в закрытую урну», – акцентирует Кристин Франсис.

На этом настаивает и экс-министр здравоохранения Зоряна Скалецкая. Она отмечает, что простые медицинские маски – одноразовые. Их нельзя стирать, сушить – чтобы вам не говорили в забавных видео, которые распространяются в соцсетях. ВОЗ предупреждает, что маски не спасают от заражения коронавирусом, но каждый из нас может внести свой вклад в борьбу с пандемией, соблюдая правила. Сейчас усилия большинства стран направлены на то, чтобы ограничить количество контактов и замедлить распространение COVID-19.

«В фокусе – защита пожилых людей, которые являются наиболее уязвимой к вирусу категорией. Например, в моем доме соседи предлагают покупать пенсионерам продукты и другие необходимые вещи, оставляя пакеты под дверью, – делится Зоряна Скалецкая. – Так мы сможем соблюдать карантин и позаботиться о тех, кто в этом больше всего нуждается. Поговорите со своими близкими, друзьями, соседями, спросите, чем вы можете помочь, и попросите о помощи, если вы в ней нуждаетесь. Психологическая поддержка важна в такое время. Мы, украинцы, за последние годы демонстрировали удивительную способность к самоорганизации и поддержке. Поэтому заботьтесь о себе, заботьтесь друг о друге, следуйте рекомендациям специалистов. Так вместе со всем миром мы преодолеем эту пандемию. Мойте руки, сохраняйте спокойствие и будьте здоровы».



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