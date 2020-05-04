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«Супермама»: Самая непредсказуемая четверка участниц ‒ чем заинтересует зрителей 17 выпуск проекта от 04.05.2020

04.05.2020

Сегодня, 4 мая, в 18:00 в эфир телеканала СТБ выйдет 17 выпуск психологического реалити «Супермама». Новая четверка участниц начнет бороться за звание Супермамы: заслуженная артистка Украины, диджей, флорист и мама хулигана. В первый день участницы отправятся в гости к маме хулигана Алене, которая учит своего сына постоять за себя. Но как оценит такие методы воспитания ведущий проекта Дмитрий Карпачев? Подробнее читайте в материале. 

супермама

На пятой неделе за звание Супермамы будут сражаться заслуженная артистка Украины Татьяна Пискарева, эпатажная мама-диджей Мадонна, утонченная мама-флорист Анжелика и мама хулигана Алена. 

И в первый день участницы отправятся оценивать материнство, хозяйственность и самореализацию мамы хулигана Алены. Женщина восптывает ребенка одна и с пеленок учит его давать сдачи и постоять за себя. Но так ли это хорошо и почему ее сын постоянно устраивает истерики и бьет свою маму?

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супермама

В 17 выпуске проекта «Супермама» вы узнаете:

  • Как пройдет знакомство новой четверки участниц?
  • Почему конкурентки будут шокированы поведением двухлетнего сына Алены?
  • Сможет ли Алена успокоить многочисленные истерики своего сына?
  • Какая перепалка случится между Дмитрием Карпачевым и Аленой во время личной беседы?

Video: «Супермама»: Самая непредсказуемая четверка участниц ‒ чем заинтересует зрителей 17 выпуск проекта от 04.05.2020

Супермама 17 выпуск: заслуженная артистка Украины, диджей, флорист и мама хулигана. Кому из участниц Дмитрий Карпачев отдаст свои баллы?

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