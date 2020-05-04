Сьогодні, 4 травня, о 18:00 в ефір телеканалу СТБ вийде 17 випуск психологічного реаліті «Супермама». Нова четвірка учасниць розпочне боротьбу за звання Супермами: заслужена артистка України, діджейка, флористка і мама хулігана. У перший день учасниці вирушать у гості до мами хулігана Альони, яка вчить свого сина постояти за себе. Але як оцінить такий метод виховання ведучий проєкту Дмитро Карпачов? Детальніше читайте в матеріалі.

На п’ятому тижні за звання Супермами боротимуться: заслужена артистка України Тетяна Піскарьова, епатажна мама-діджейка Мадонна, витончена мама-флористка Анжеліка і мама хулігана Альона.

І в перший день учасниці вирушать оцінювати материнство, хазяйновитість і самореалізацію мами хулігана Альони. Жінка виховує дитину сама і з пелюшок учить давати здачу і постояти за себе. Але чи так це добре і чому її син постійно влаштовує істерики і б’є свою маму?

Більше на тему: Заслужена артистка України, мама-діджейка, флористка і мама хулігана: учасниці нових випусків проєкту «Супермама»

У 17 випуску проєкту «Супермама» ви дізнаєтеся:

Як відбудеться знайомство нової четвірки учасниць?

Чому конкурентки будуть шоковані поведінкою Альониного дворічного сина?

Чи зможе Альона заспокоїти численні істерики свого сина?

Яка суперечка трапиться між Дмитром Карпачовим і мамою хулігана Альоною під час особистої бесіди?

Video: «Супермама»: Найбільш непередбачувана четвірка учасниць ‒ чим зацікавить глядачів 17 випуск проєкту від 04.05.2020 Супермама 17 випуск: заслужена артистка України, діджей, флорист і мама хулігана. Кому з учасниць Дмитро Карпачов віддасть свої бали?

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