«Следствие ведут экстрасенсы»: неужели из-за измены любимого женщина подселила в него демона?

Лучшие экстрасенсы страны – эксперты проекта «Следствие ведут экстрасенсы» Хаял Алекперов и Алена Курилова сегодня расследовали мистическую историю, с которой в редакцию программы обратились жители Киевщины. Какая сущность требует сжечь целую семью? И что почувствуют экстрасенсы? Не пропустите!

За помощью к сильнейшим экстрасенсам страны обратилась семья обычных фермеров с Киевщины: Наталья, ее муж Сергей и пятеро детей. И все потому, что какая-то зловещая тень то и дело появляется в их доме и вызывает страшные пожары. Дошло до того, что из-за одного из возгораний погиб отец семейства – у мужчины вследствие стресса случился сердечный приступ.

На спасение семьи отправились Хаял Алекперов и Алена Курилова. Чтобы разобраться в деле, ясновидящая вызвала дух своей бабушки. И та показала ей странное видение – мертвую женщину, похожую на мать семейства, которой Алена Курилова вытирает слезы. Они, по словам Алениной бабушки, должны остановить страдания живых. Азербайджанский экстрасенс увидел какого-то загадочного человека в огне, которого вроде бы побеспокоила семья.

В ходе расследования ясновидящие почувствовали, что все это связано с первым – ныне покойным – мужем Натальи, Василием. Он умер в возрасте 38 лет от инфаркта. Оказалось, что ради Натальи мужчина бросил свою первую жену и дочь. Соперница решила отомстить Наталье и обратилась за помощью к гадалке, которая подселила в тело Василия демона. Хороший семьянин начал меняться на глазах: пить, изменять жене и даже развращать дочь Натальи – свою падчерицу.

В итоге мужчина скончался. И демон последовал за ним в мир иной. Однако почему же злой дух появился снова? Смотрите прямо сейчас!

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ