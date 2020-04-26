Найкращі екстрасенси країни – експерти проєкту «Слідство ведуть екстрасенси» Хаял Алекперов і Олена Курилова сьогодні розслідували містичну історію, з якою до редакції програми звернулися жителі Київщини. Яка сутність жадає спалити цілу родину? Та що відчують екстрасенси? Не пропустіть!

По допомогу до найсильніших екстрасенсів країни звернулася родина звичайних фермерів з Київщини: Наталя, її чоловік Сергій та п’ятеро дітей. І все через те, що якась зловісна тінь раз у раз з’являється в їхньому будинку і спричиняє страшні пожежі. Дійшло до того, що через одне із займань загинув батько сімейства – у чоловіка внаслідок стресу стався серцевий напад.

На порятунок родини вирушили Хаял Алекперов та Олена Курилова. Щоб розібратися у справі, ясновидиця викликала дух своєї бабусі. І та показала їй дивне видіння – мертву жінку, схожу на матір сімейства, якій Олена Курилова витирає сльози. Вони, за словами Олениної бабусі, мають спинити страждання живих. Азербайджанський екстрасенс побачив якогось загадкового чоловіка у вогні, якого начебто потурбувала родина.

У ході розслідування ясновидці відчули, що все це пов’язано з першим – уже покійним – чоловіком Наталі, Василем. Він помер молодим, у 38 років, від інфаркту. Виявилося, що заради Наталі чоловік покинув свою першу дружину та доньку. Суперниця вирішила помститися Наталі і звернулася по допомогу до ворожки, яка підселила в тіло Василя демона. Гарний сім’янин почав змінюватися на очах: пиячити, зраджувати дружині і навіть розбещувати доньку Наталі – свою пасербицю.

Врешті чоловік помер. І демон пішов за ним у потойбіччя. Однак чому ж злий дух з’явився знову? Дивіться просто зараз!

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