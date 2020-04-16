«Супермама» 8 выпуск: Секс-игрушки и книги «про это» ‒ что еще нашли участницы в квартире ленивой мамы Жени

Сегодня, 16 апреля, в эфир телеканала СТБ вышел 8 выпуск нового психологического реалити «Супермама». Четыре женщины с абсолютно разными взглядами на воспитание в течение недели оценивали друг друга. И сегодня участницы отправились в гости к ленивой маме Жене, которая честно признается, что не готовит и не убирает дома. Может ли она бороться за звание лучшей мамы и какие замечания ей сделает ведущий проекта Дмитрий Карпачев?

На четвертый день участницы проекта «Супермама» отправились оценивать материнство, хозяйственность и самореализацию Жени.

Больше по теме: Дмитрий Карпачев рассказал, что такое послеродовая депрессия

Женя ‒ программист, которая называет себя ленивой мамой. Она искренне признается, что у нее нет дома котлет, а суп она готовила последний раз года три назад. Ленивая мама считает, что то время, которое она потратит на уборку в квартире, лучше провести с детьми.

Чтобы выяснить, может ли неидеальная мама Женя претендовать на звание Супермамы, к ней отправились конкурентки.

Когда участницы пришли в гости, то удивились, что их никто не встретил. Более того, как оказалось, Жени и вовсе не было дома. Она ушла на работу, не предупредив их об этом. Также участницы были шокированы беспорядком в квартире: гора грязной посуды, пустые бутылки, пропавшие фрукты, лекарства и ножи в свободном доступе. Это настолько возмутило мам, что они принялись мыть посуду и убирать на кухне.

Такая же ситуация была и в спальне ‒ разбросанные вещи в шкафу и беспорядок во всем. Однако больше всего участницы удивились, когда обнаружили книгу о сексуальном воспитании. Такую открытость не поняла домохозяйка Оля и интеллектуалка Ирен. Они считают, что детям рано знать о сексе, особенно, трехлетней девочке.

Но еще больше конкурентки были шокированы, когда обнаружили в ящике тумбы, в свободном доступе, интимные игрушки Жени и ее мужа. Домохозяйка Оля уверена в том, что дети Жени, случайно увидев такое, могут получить психологическую травму.

Больше по теме: Как не нарушить эмоциональную связь с ребенком: советы Дмитрия Карпачева

Однако Женя не видит в этом ничего странного. Она считает, что ее сын должен понимать, что будет с ним происходить, когда он подрастет.

Но сердце мам растаяло, когда они увидели, как Женя играет со своими детьми. Также участницы были приятно удивлены тому, что муж Жени ‒ Иван ‒ практически все обязанности по дому взял на себя.

Но что скажет Дмитрий Карпачев Жене? И как оценит такое свободное отношение к сексу? Узнайте все подробности в 8 выпуске проекта «Супермама».

Video: «Супермама» 8 выпуск: Секс-игрушки и книги «про это» ‒ что еще нашли участницы в квартире ленивой мамы Жени Супермама 8 выпуск: Секс-игрушки и книги «про это» ‒ что еще нашли участницы в квартире ленивой мамы Жени? А также, кто станет супермамой?

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ