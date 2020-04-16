Сьогодні, 16 квітня, в ефір телеканалу СТБ вийшов 8 випуск психологічного реаліті «Супермама». Чотири жінки з абсолютно різними поглядами на виховання впродовж тижня оцінювали одна одну. І сьогодні учасниці вирушили в гості до ледачої мами Жені, яка чесно зізнається, що не куховарить і не прибирає вдома. Чи може вона боротися за звання найкращої мами і які зауваження їй зробить ведучий проєкту Дмитро Карпачов?

На четвертий день учасниці проєкту «Супермама» вирушили оцінювати материнство, хазяйновитість і самореалізацію Жені.

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Женя ‒ програмістка, яка називає себе ледачою мамою. Вона щиро зізнається, що в неї вдома немає котлет, а суп вона востаннє готувала років три тому. Лінива мама вважає, що той час, який вона витратить на прибирання в квартирі, краще провести з дітьми.

Щоб з’ясувати, чи може неідеальна мама Женя претендувати на звання Супермами, до неї вирушили конкурентки.

Коли учасниці прийшли в гості, то здивувалися, що їх ніхто не зустрів. Ба більше, як виявилося, Жені й зовсім не було вдома. Вона пішла на роботу, не попередивши їх про це. Також учасниці були шоковані безладом у квартирі: гора брудного посуду, порожні пляшки, гнилі фрукти, ліки і ножі у вільному доступі. Це настільки обурило мам, що вони почали мити посуд і прибирати в кухні.

Така ж ситуація була і в спальні ‒ розкидані речі в шафі і безлад. Однак найбільше учасниці здивувалися, коли виявили книгу про сексуальне виховання. Таку відкритість не зрозуміли домогосподарка Оля та інтелектуалка Ірен. Вони вважають, що дітям рано знати про секс, особливо трирічній дівчинці.

Але ще більше конкурентки були шоковані, коли виявили в шухляді тумби, у вільному доступі, інтимні іграшки Жені та її чоловіка. Домогосподарка Оля впевнена в тому, що діти Жені, випадково побачивши таке, можуть отримати психологічну травму.

Однак Женя не вбачає у цьому нічого дивного. Вона вважає, що її син повинен розуміти, що з ним відбуватиметься, коли він підросте.

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Але серце мам розтануло, коли вони побачили, як Женя грається зі своїми дітьми. Також учасниці були приємно здивовані тим, що чоловік Жені ‒ Іван ‒ практично всі хатні обов’язки взяв на себе.

Але що скаже Дмитро Карпачов Жені? І як оцінить таке вільне ставлення до сексу? Дізнайтеся всі подробиці у 8 випуску проєкту «Супермама».

Video: «Супермама» 8 випуск: Секс-іграшки і книги «про це» ‒ що ще знайшли учасниці в квартирі ледачої мами Жені Супермама 8 випуск: Секс-іграшки і книги «про це» - що ще знайшли учасниці в квартирі ледачої мами Жені? А також, хто стане супермамою?

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