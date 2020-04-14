«Супермама» 6 выпуск: Я не хочу жить жизнью своих детей ‒ откровения мамы-карьеристки Кати Жесть

Сегодня, 14 апреля, в эфир телеканала СТБ вышел 6 выпуск нового психологического реалити «Супермама». Четыре женщины с противоположными взглядами на воспитание продолжают оценивать друг друга. И сегодня участницы отправились в гости к маме-карьеристке Кате Жесть. Соперницы были шокированы тем, что она практически не проводит время со своей новорожденной дочерью, не берет ее на руки. На финальной встрече с Дмитрием Карпачевым Катя не выдержала и расплакалась.

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Во второй день участницы проекта «Супермама» отправились оценивать материнство, хозяйственность и самореализацию мамы-карьеристки Кати Жесть.

Катя всю себя посвятила работе. Уже через 4 дня после выписки из роддома она вышла на тренировку. Такие откровения очень удивили соперниц. Но еще больше они поразились, когда узнали, что Катя не берет на руки свою двухмесячную дочь. А все обязанности по уходу за ребенком выполняют две няни, которые работают вахтовым методом. Особенно такую позицию не восприняла мама-домохозяйка Оля, которая в пух и прах разнесла методы воспитания Кати. А тот факт, что ее старшая дочь живет с бабушкой, и вовсе поверг мам-конкуренток в шок. Однако сама Катя не видит в этом проблемы. Как признается мама-карьеристка, это ее выбор и ее мир. И если кто-то с ней не согласен, то это его проблемы.

Еще больше вопросов возникло у участниц после того, как бабушка привезла старшую дочь Кати. Она не только не захотела поцеловать маму, но и называла ее бабушкой. На замечания конкуренток Катя лишь мило улыбалась и разводила руками. Но участницы обвинили ее в полном отсутствии материнского инстинкта и эмоционального контакта с детьми.

В добавок ко всему бурю негодования высказала ленивая мама Женя, когда узнала, что Катя отказалась от грудного вскармливания ради того, чтобы сохранить фигуру.

«Мой мир ‒ это я и мой муж. И если я сделаю центром вселенной своих детей, то, скорее всего, мы обречены на провал. Мы просто будем жить жизнью своих детей. Я живу своей жизнью, муж живет своей жизнью, и иногда мы соприкасаемся», ‒ говорит Катя.

Во время личной встречи с Дмитрием Карпачевым Кате также пришлось выслушать много критики в свой адрес. Сначала она пыталась оправдываться, но в итоге ‒ просто расплакалась.

Какие выводы сделала мама-карьеристка Катя и сделала ли их вообще? Узнайте все подробности в 6 выпуске проекта «Супермама».

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Video: «Супермама» 6 выпуск: Я не хочу жить жизнью своих детей ‒ откровения мамы-карьеристки Кати Жесть Супермама 6 выпуск: Я не хочу жить жизнью своих детей ‒ откровения мамы-карьеристки Кати Жесть. Что на это ответит Дмитрий Карпачев?

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