Сьогодні, 14 квітня, в ефір телеканалу СТБ вийшов 6 випуск нового психологічного реаліті «Супермама». Чотири жінки з протилежними поглядами на виховання продовжують оцінювати одна одну. І сьогодні учасниці вирушили в гості до мами-кар’єристки Каті Жесть. Суперниці були шоковані тим, що вона практично не проводить часу зі своєю новонародженою донькою та не бере її на руки. На фінальній зустрічі з Дмитром Карпачовим Катя не витримала і розплакалася.

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Другого дня учасниці проєкту «Супермама» вирушили оцінювати материнство, хазяйновитість і самореалізацію мами-кар’єристки Каті Жесть.

Катя всю себе присвятила роботі. Вже через 4 дні після виписки з пологового вона вийшла на тренування. Такі одкровення дуже здивували суперниць. Але ще більше їх вразило, що Катя не бере на руки свою двомісячну доньку. А всі обов’язки з догляду за дитиною виконують дві няні, які працюють вахтовим методом. Особливо таку позицію не сприйняла мама-домогосподарка Оля, яка в пух і прах рознесла методи виховання Каті. А той факт, що її старша дочка живе з бабусею, і зовсім шокував мам-конкуренток. Однак сама Катя не вбачає у цьому проблеми. Як зізнається мама-кар’єристка, це її вибір і її світ. І якщо хтось із нею не згоден, то це його проблеми.

Іще більше запитань виникло в учасниць після того, як бабуся привезла старшу дочку Каті. Вона не тільки не захотіла поцілувати маму, а й називала її бабусею. На зауваження конкуренток Катя лише мило посміхалася і розводила руками. Але учасниці звинуватили її в цілковитій відсутності материнського інстинкту й емоційного контакту з дітьми.

До всього ще й бурю обурення висловила лінива мама Женя, коли дізналася, що Катя відмовилася від грудного вигодовування, щоб зберегти фігуру.

«Мій світ ‒ це я і мій чоловік. І якщо я зроблю центром всесвіту своїх дітей, то, швидше за все, ми приречені на провал. Ми просто будемо жити життям своїх дітей. Я живу своїм життям, чоловік живе своїм життям, і іноді ми перетинаємося», ‒ каже Катя.

Під час особистої зустрічі з Дмитром Карпачовим Каті також довелося вислухати багато критики на свою адресу. Спочатку вона намагалася виправдовуватися, але врешті-решт ‒ просто розплакалася.

Які висновки зробила мама-кар’єристка Катя і чи зробила їх взагалі? Дізнайтеся всі подробиці в 6 випуску проєкту «Супермама».

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Video: «Супермама» 6 випуск: Я не хочу жити життям своїх дітей – одкровення мами-кар’єристки Каті Жесть Супермама 6 випуск: Я не хочу жити життям своїх дітей - одкровення мами-кар'єристки Каті Жесть. Що на це відповість Дмитро Карпачов?

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