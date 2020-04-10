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#татонакарантині: Ми міняємося з дітьми ролями, — лайфхак від Григорія Решетника

10.04.2020

Телеканал СТБ запустив унікальний спецпроєкт із Дмитром Карпачовим #татонакарантині. Щодня з 6 по 10 квітня у прямому ефірі офіційного Instagram-акаунту @stbua експерт із питань дитячої вікової психології спілкується із зірковими татусями. У четвер Дмитро Карпачов зустрівся з ведучим романтичного проєкту «Холостяк» та проєкту про життя селебріті  «Неймовірна правда про зірок» Григорієм Решетником, котрий поділився чудовим лайфхаком, як розважити дітей на карантині. Детальніше читайте в матеріалі.

тато на карантині

Григорій Решетник поділився з Дмитром Карпачовим чудовим лайфхаком, чим розважити дітей на карантині.

«Щодня ми з дружиною на одну годину міняємося з дітьми ролями. Дорослі стають дітьми, а наші сини виконують якісь нескладні хатні обов’язки. Ми з дружиною можемо в цей час пограти машинками, побудувати вежі з конструктора. А ось наші діти виконують дорослі справи: підмітають підлогу, можуть зробити невелике прибирання в квартирі. Гадаю, це чудово. Так діти стають більш самостійними і розуміють, що те, що роблять їхні батьки, важливо».

Більше на тему: #татонакарантині: Як встановити правила для дитини?

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