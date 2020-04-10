татонакарантині: Мы меняемся с детьми ролями, — лайфхак от Григория Решетника

Телеканал СТБ запустил уникальный спецпроект с Дмитрием Карпачевым #татонакарантині. Ежедневно с 6 по 10 апреля в прямом эфире официального Instagram-аккаунта @stbua эксперт по вопросам детской возрастной психологии общается со звездными папами. В четверг Дмитрий Карпачев встретился с ведущим романтического проекта «Холостяк» и проекта о жизни селебрити «Неймовірна правда про зірок» Григорием Решетником, который поделился замечательным лайфхаком, как занять детей на карантине. Детальнее читайте в материале.

Григорий Решетник поделился с Дмитрием Карпачевым замечательным лайфхаком, как занять детей на карантине.

«Ежедневно мы с женой на один час меняемся с детьми ролями. Взрослые становятся детьми, а наши сыновья выполняют какие-то несложные обязанности по дому. Мы с женой можем в это время поиграть машинками, построить башни из конструктора. А вот наши дети выполняют взрослые дела: подметают пол, могут сделать небольшую уборку в квартире. Мне кажется, это замечательно. Так дети становятся более самостоятельными и понимают, что то, что делают их родители, важно и нужно».

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