«Следствие ведут экстрасенсы»: неужели женщина убила всю семью любимого, чтобы он остался с ней?

Эксперты проекта «Следствие ведут экстрасенсы» Хаял Алекперов и Алена Курилова были шокированы историей, с которой в редакцию программы обратились жители Николаева. Выпуск о женщине, которая убила всю семью своего любимого, чтобы он остался с ней! Не пропустите!

В программу «Следствие ведут экстрасенсы» обратилась Марина из Николаева. Она говорит, что ее атакует неизвестный мужчина из потустороннего мира. Молодая мама боится, что станет следующей жертвой силы, которая год назад затянула на тот свет ее мать. Женщина без причин совершила самоубийство. А перед смертью тоже видела нечистую силу. За расследование взялись Хаял Алекперов и Алена Курилова.

Экстрасенсы сразу почувствовали, что угроза смерти является не только для Марины, но и для двоюродной сестры Ирины. Женщины сейчас живут вместе. На них обоих охотится загадочный человек с огнем в руках. Но кто он? И какие роковые подробности смерти матери Марины откроются экспертам проекта? Не пропустите!

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