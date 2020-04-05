«Слідство ведуть екстрасенси»: невже жінка вбила всю родину коханого, аби він залишився з нею?

Експерти проєкту «Слідство ведуть екстрасенси» Хаял Алекперов та Олена Курилова були шоковані історією, з якою до редакції програми звернулися жителі Миколаєва. Випуск про жінку, яка вбила усю родину свого коханого, аби він залишився з нею! Не пропустіть!

До програми «Слідство ведуть екстрасенси» звернулася Марина із Миколаєва. Вона каже, що її атакує невідомий чоловік із потойбіччя. Молода мама боїться, що стане наступною жертвою сили, яка рік тому затягнула на той світ її матір. Жінка без жодних причин скоїла самогубство. А перед смертю теж бачила нечисту силу. За розслідування узялися Хаял Алекперов і Олена Курилова.

Екстрасенси одразу відчули, що загроза смерті є не тільки для Марини, а і для двоюрідної сестри Ірини. Жінки зараз живуть разом. На них обох полює загадковий чоловік із вогнем у руках. Але хто він? І які фатальні подробиці смерті матері Марини відкриються експертам проєкту? Не пропустіть!

Читайте більше цікавих новин у Viberі Telegram СТБ