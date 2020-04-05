В 8 выпуске «Один за всіх»-15 команда разбиралась в запутанной семейной драме. 33-летней Марии не единожды приходилось спасать себя и 3-летнего сына от бывшего мужа-тирана Сергея. Мужчина же обвинения от экс-супруги крайне возмущают. Он уверяет, что не поднимал руку на Марию. Более того, именно ее он обвиняет во всех своих бедах. Чем шокирует проверка на полиграфе Марии и с кем лучше остаться 3-летнему Матвею? Какой финал получила эта история – читайте в материале.

Мария не единожды была вынуждена спасаться бегством от экс-супруга. Полгода назад Сергей бросил ее и трехлетнего сына Матвея и ушел к любовнице. Новая возлюбленная Сергея не может иметь детей. Поэтому уже несколько месяцев подряд с помощью кулаков экс-супруг Марии пытается насильно отобрать Матвея у матери. Женщина убеждена, что благодаря связям Сергей может подкупить социальную службу и полицию и она потеряет самого дорогого человека в своей жизни. Вышеуказанные органы в течении года никак не реагировали на заявы Марии о домашнем насилии.

«Я могу остаться без Матвея потому, что Сергей мне прямо говорит, что он просто украдет ребенка и я его больше никогда не увижу. Я его боюсь. Он меня бил, душил, у меня были сломаны ребра, травма позвоночника… », – рассказывает Мария.

Следующей в студии появилась новая возлюбленная Сергея – Надежда. Женщина убеждена, что Мария нагло наговаривает на экс-супруга. Она аргументирует это тем, что женщина не может смириться с тем фактом, что Сергей ушел от нее. Надежда утверждает, что Матвей – способ манипуляции Сергеем. Она также утверждает, что все действия Марии направлены на то, чтобы вернуть мужчину в семью.

Сергей – известный и довольно успешный бизнесмен в Волынской области. Мужчина возмущен заявами экс-супруги. Он уверенно утверждает, что и пальцем не трогал бывшую жену. Более того, мужчина рассказал, что именно Мария чуть не сделала из него калеку, а Матвея полностью изолировала от общения с отцом. Также Сергей убеждает, что Мария открыла против него настоящую информационную войну, и теперь у него проблемы с бизнесом.

Чтобы узнать, кто же говорит правду, Мария прошла проверку на детекторе лжи. Результат шокировал всех. В отношениях экс-супругов действительно было место достаточно эмоциональным выяснениям в результате которых женщина действительно могла получить незначительные ушибы. Изнасилования также не было.

С кем все же лучше остаться 3-летнему Матвею? Смотрите онлайн 8 выпуск «Один за всех»-15 уже на сайте телеканала СТБ!

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