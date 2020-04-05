У 8 випуску «Один за всіх»-15 команда розбиралася в заплутаній сімейній драмі. 33-річній Марії неодноразово доводилося рятувати себе і 3-річного сина від колишнього чоловіка-тирана Сергія. Чоловіка же звинувачення від ексдружини вкрай обурюють. Він запевняє, що не піднімав руку на Марію. Більш того, саме її він звинувачує у всіх своїх бідах. Чим шокує перевірка на поліграфі Марії і з ким краще залишитися 3-річному Матвію? Який фінал отримала ця історія – читайте в матеріалі.

Марія не раз була змушена рятуватися втечею від ексчоловіка. Півроку тому Сергій кинув її і трирічного сина Матвія і пішов до коханки. Нова кохана Сергія не може мати дітей. Тому вже кілька місяців поспіль за допомогою кулаків ексчоловік Марії намагається насильно відібрати Матвія у матері. Жінка переконана, що завдяки зв’язкам Сергій може підкупити соціальну службу і поліцію і вона втратить найдорожчу людину у своєму житті. Вищевказані органи протягом року ніяк не реагували на заявили Марії про домашнє насильство.

«Я можу залишитися без Матвія тому, що Сергій мені прямо говорить, що він просто вкраде дитину і я його більше ніколи не побачу. Я його боюся. Він мене бив, душив, у мене були зламані ребра, травма хребта… », – розповідає Марія.

Наступною в студії з’явилася нова кохана Сергія – Надія. Жінка переконана, що Марія нахабно наговорює на ексчоловіка. Вона аргументує це тим, що жінка не може змиритися з тим фактом, що Сергій пішов від неї. Надія стверджує, що Матвій – спосіб маніпуляції Сергієм. Вона також стверджує, що всі дії Марії спрямовані на те, щоб повернути чоловіка в сім’ю.

Сергій – відомий і досить успішний бізнесмен у Волинській області. Чоловік обурений заявив ексдружини. Він впевнено стверджує, що і пальцем не чіпав колишню дружину. Більш того, чоловік розповів, що саме Марія мало не зробила з нього каліку, а Матвія повністю ізолювала від спілкування з батьком. Також Сергій переконує, що Марія відкрила проти нього справжню інформаційну війну, і тепер у нього проблеми з бізнесом.

Щоб дізнатися, хто ж каже правду, Марія пройшла перевірку на детекторі брехні. Результат шокував всіх. У відносинах експодружжя дійсно було місце досить емоційним з’ясуванням в результаті яких жінка дійсно могла отримати незначні забиті місця. Зґвалтування також не було.

З ким все ж краще залишитися 3-річному Матвію? Дивіться онлайн 8 випуск «Один за всіх»-15 вже на сайті телеканалу СТБ!

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