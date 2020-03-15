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«Следствие ведут экстрасенсы»: неужели призраку удалось забрать дух маленькой девочки?

15.03.2020

Эксперты проекта «Следствие ведут экстрасенсы» Хаял Алекперов и Алена Курилова сегодня занимались расследованием страшной истории, с которой в редакцию программы обратились жители Ивано-Франковска. Призрак неизвестной женщины, покойница и одна жестокая история на двоих! И чем закончилась адская битва? Смотрите прямо сейчас!

Наталья Недельская из Ивано-Франковска уверена, что призрак некой женщины в черном охотится на нее и ее детей. Покойница стала появляться в доме два года назад. А как только Наталья узнала, что беременна третьим ребенком, покойница начала атаковать бедную мать: бросать на нее шкаф, толкать с лестницы и душить по ночам.

Только экстрасенсы начали работать в Ивано-Франковске, как вдруг почувствовали двойное убийство матери и ребенка, которое произошло недалеко от дома Натальи. И по ощущениям ясновидящих, ужасное преступление как-то связан с молодой мамой.

 В поисках загадочной женщины в черном экстрасенсы выдвинули несколько версий. Считали, что это может быть призрак графини, жившей неподалеку от места, куда Наталья ездит на заработки. Думали, что женщину может преследовать погибшая в ДТП вместе с детьми молодая мать. Однако, оказалось, что это не так.

Ясновидящие почувствовали, что появление черноволосой покойницы связано с магией. И выяснили, что на свадьбе Натали кто воткнул в дверь странные иглы, а затем она разошлась с первым мужем. По мнению самой Натальи, эту порчу сделала ее дружка Марьяна, которая сама якобы проговорилась ей об этом в телефонном разговоре. К тому же экстрасенсы выяснили, что дружку и бывшего мужа Натальи вроде связывали какие-то отношения. Чтобы понять, имеет ли вся эта история отношение к появлению призрака в черном, экстрасенсы отправились на встречу с дружкой Натали. Но чем закончится эта страшная история? Смотрите в выпуске!

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