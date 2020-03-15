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«Слідство ведуть екстрасенси»: невже привиду вдалося забрати дух маленької дівчинки?

15.03.2020

Експерти проєкту «Слідство ведуть екстрасенси» Хаял Алекперов та Олена Курилова сьогодні займалися розслідуванням страшної історії, з якою до редакції програми звернулися жителі Івано-Франківська. Привид невідомої жінки, покійниця і одна жорстока історія на двох! Та чим закінчилася пекельна битва? Дивіться просто зараз!

Наталя Недільська з Івано-Франківська впевнена, що привид якоїсь жінки у чорному полює на неї та її дітей. Небіжчиця стала з’являтися в оселі два роки тому. А щойно Наталя дізналася, що вагітна третьою дитиною, покійниця почала атакувати бідолашну матір: кидати на неї шафу, штовхати зі сходів і душити ночами.

Щойно екстрасенси почали працювати у Івано-Франківську, як раптом відчули подвійне вбивство матері і дитини, яке сталося неподалік дому Наталі. І за відчуттями ясновидців, жахливий злочин якось пов’язаний із молодою мамою.

 У пошуках загадкової жінки у чорному екстрасенси висунули декілька версій. Вважали, що це може бути привид графині, що жила неподалік місця, куди Наталя їздить на заробітки. Думали, що жінку може переслідувати загибла у ДТП разом із дітьми молода матір. Однак, виявилося, що це не так. 

Ясновидці відчули, що поява чорноволосої покійниці пов’язана з магією. І з’ясували, що на весіллі Наталі хтось встромив у двері дивні голки, а після цього вона розійшлася з першим чоловіком. На думку самої Наталі, цю порчу зробила її дружка Мар’яна, яка сама нібито проговорилася їй про це у телефонній розмові. До того ж екстрасенси з’ясували, що дружку та колишнього чоловіка Наталі начебто пов’язували якісь стосунки. Аби зрозуміти, чи має уся ця історія відношення до появи примари у чорному, екстрасенси вирушили на зустріч із дружкою Наталі. Але чим закінчиться ця страшна історія? Дивіться у випуску!

Більше на тему: Що таке карма і як її очистити: коментар Олени Курилової

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