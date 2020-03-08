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В 4 выпуске «Один за всех»-15 за помощью обратились две маленькие сестрички

08.03.2020

В 4 выпуске команда «Один за всіх» помогала маленьким сестрам. Диана и Аня обратились на проект с просьбой спасти их от отца-тирана. Девочки просто мечтают жить нормальной жизнью. Однако те тайны, которые раскрылись в студии «Один за всех»-15  просто не укладываются в голове! Безопасно ли оставлять сестер рядом с родителями и чем закончилась эта история  читайте в материале.

В отчаянии Диана и Аня умоляют о спасении. Девочки уже три недели вместе с мамой скрываются от отца-садиста. Сестрички очень напуганы и не хотят больше прятаться в подвалах, у соседей и родственников.

«Мы с детства видим как наш отец бьет маму и угрожает, что убьет ее, а нас отправит в приют», – сквозь слезы рассказывают маленькие сестренки.

Хотя сейчас дети с матерью и нашли убежище и защиту в центре реабилитации в 200 км от отца-садиста, но девочки боятся, что мать снова простит мужчине и вернется к нему. Женщина возвращалась к своему обидчику уже 10 раз.

В свою очередь мать Виктория считает токсичные отношения абсолютно нормальными. Она планирует после того как девочек подлечат вернуться к мужу. Женщина считает, что своими возвращениями она не разрушает семью, а делает ее только лучше. Однако уже в студии женщина призналась в издевательствах, которые Виктория пережила еще с детства. Также она подробно рассказала обо всех избиениях, издевательствах и ужасах, которые прощала мужу.

Между тем горе-отец Дмитрий, сбился в поисках любимой жены и дочерей. По его словам он обошел каждый дом в поселке, поставил на уши всех родственников и даже полицию. Свое горе и печаль он топит каждую ночь в слезах. Он не может понять для чего единственная женщина в его жизни настроила против него детей и выставляет его тираном. Более того, в студию он пришел с букетом белых роз и мольбой простить его.

Но какие скелеты в своем семейном шкафу прячут отец и мать девочек? Безопасно ли оставлять сестер рядом с ними и чем закончилась эта история? Смотрите онлайн 4 выпуск «Один за всех»-15 уже на сайте!

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