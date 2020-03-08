У 4 випуску команда «Один за всіх» допомагала маленьким сестричкам. Діана та Аня звернулися до проєкту з проханням врятувати їх від батька-тирана. Дівчата просто мріють жити нормальним життям. Проте ті таємниці, які розкрилися у студії «Один за всіх»-15 – просто не вкладаються у голові! Чи безпечно залишати сестричок поруч з ними та чим закінчилась ця історія – читайте в матеріалі.

Сповнені відчаю Діана та Аня благають про порятунок. Дівчата вже три тижні разом із мамою переховуються від батька-садиста. Сестрички дуже налякані і не хочуть більше ховатися у підвалах, у сусідів та родичів.

«Ми з дитинства бачимо як наш батько б’є маму та погрожує, що вб’є її, а нас відправить до притулку», – крізь сльози розповідають маленькі сестрички.

Хоч зараз діти з матір’ю і знайшли притулок та захист у центрі реабілітації за 200 км від батька-садиста, але дівчатка бояться, що матір знову пробачить чоловікові та повернеться до нього. Жінка поверталася до свого кривдника вже понад 10 разів.

У свою чергу мати Вікторія вважає токсичні стосунки абсолютно нормальними. Вона планує після того як дівчаток підлікують повернутися до чоловіка. Жінка вважає, що своїми поверненнями вона не руйнує сім’ю, а робить їх тільки кращими. Проте вже у студії жінка зізналася, які знущання Вікторія пережила ще від тиниства. Також вона детально розповіла про усі побиття, знущання та жахи, які жінка прощала чоловікові.

Тим часом горе-батько Дмитро, збився у пошуках коханої дружини та доньок. За його словами він обійшов кожну хату у селищі, поставив на вуха всіх родичів і навіть поліцію. Своє горе та сум він топить щоночі у сльозах. Він не може збагнути для чого єдина жінка у його житті намовила дітей та виставляє його тираном. Ба більше, у студію він прийшов з букетом білих троянд та благаннями пробачити його.

Але які скилети у своїй сімейній шафі ховають батько та мати дівчат? Чи безпечно залишати сестричок поруч з ними та чим закінчилась ця історія? Дивіться онлайн 4 випуск «Один за всіх»-15 вже на сайті!

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