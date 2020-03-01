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«Следствие ведут экстрасенсы»: неужели ясновидящие не найдут безумного убийцу молодой девушки?

01.03.2020

Эксперты проекта «Следствие ведут экстрасенсы» Жанна Шулакова и Хаял Алекперов были шокированы историей, с которой в редакцию программы обратились жители Харькова. Убийство молодой девушки, два духа и одна жестокая история на двоих! Не пропустите!

В июне 2019 Жанна Шевченко из Харькова похоронила свою единственную дочь Яну. Ей было 26. Ее жестоко убили, а тело закопали в лесополосе. За это преступление правоохранители задержали местного подростка Даниила. Его полицейским выдал свидетель. Однако, после ареста молодого парня дух погибшей почему-то стал появляться своим родным в снах и наяву.

Семья девушки просит выяснить, почему приходит дух Яны – возможно, хочет что-то рассказать о своем убийстве? За дело взялись Хаял Алекперов и Жанна Шулакова. Настраиваясь на дух погибшей девушки, азербайджанский экстрасенс увидел странный сон: Яну в комнате, похожей на клетку, из которой девушка не может выйти. Он услышал шепот погибшей, из которого понял только слова «убийца». Экстрасенсы предполагают, что, возможно, правоохранители задержали не в того. Но действительно ли убийца Яны – на свободе? И кто окажется этим жестоким душегубом? Смотрите уже 23 февраля в 19:00!

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