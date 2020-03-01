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«Слідство ведуть екстрасенси»: невже ясновидці не знайдуть осатанілого вбивцю молодої дівчини?

01.03.2020

Експерти проєкту «Слідство ведуть екстрасенси»  Жанна Шулакова та Хаял Алекперов були шоковані історією, з якою до редакції програми звернулися жителі Харкова. Вбивство молодої дівчини, два духи і одна жорстока історія на двох! Не пропустіть! 

У червні 2019 року Жанна Шевченко з Харкова поховала свою єдину доньку Яну. Дівчині було 26. Її жорстоко вбили, а тіло прикопали у лісосмузі. За цей злочин правоохоронці затримали місцевого підлітка Данила. Його поліціянтам видав свідок. Однак, після арешту парубка дух загиблої чомусь став являтися своїм рідним у снах і наяву. 

Сім’я дівчини просить з’ясувати, чому приходить дух Яни – можливо, хоче щось розповісти про своє вбивство? За справу взялися Хаял Алекперов та Жанна Шулакова. Налаштовуючись на дух загиблої дівчини, азербайджанський екстрасенс побачив дивний сон: Яну в кімнаті, схожій на клітку, з якої дівчина не може вийти. І почув шепіт загиблої, з якого зрозумів тільки слова «не вбивця». Екстрасенси припускають, що, можливо, правоохоронці затримали не того. Але чи справді вбивця Яни – на волі? І хто виявиться цим жорстоким душегубом? Дивіться вже 23 лютого о 19:00!

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