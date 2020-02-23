Сегодня в эфир телеканала СТБ вышла самая шокирующая программа «Один за всіх» за все сезоны. Во 2 выпуске команда проекта разоблачила страшное преступление. Маленькую Надю развращали и издевались четверо родных братьев. В свою очередь Мария считает себя образцовой матерью и требует патронатную мать девочки Юлию вернуть дочь ей. Эмоции переполняли даже самых сдержанных экспертов. Как в студии «Один за всех»-15 вершили правосудие – читайте в материале.

Ожоги и шрамы по всему телу, вырванные зубы и полулысая голова. До такого состояния семилетнюю Надю довели родные люди – старшие братья и мать. Патронажная мать Юлия утверждает, что если девочку вернуть биологической матери – ей грозит насилие и инцест. Однако служба по делам детей за полгода даже не лишила горе-мать родительских прав.

«Я не могу сказать, что там критическое состояние. Как дети в деревне. Не могу сказать, что что-то там грозит жизни и здоровью детей», – рассказывает работница службы по делам детей.

В студии Юлия поделилась шокирующими деталями издевательств, о которых ей рассказала маленькая Надя. Женщина до сих пор не может забыть первое знакомство с девочкой 8 месяцев назад. Заброшенного и запуганного ребенка в чужие руки, за ненадобностью, отдала родная мать, потому что хотела отдохнуть от дочери несколько месяцев. На безопасной территории Надя решилась открыть свою страшную тайну от которой в жилах стынет кровь. Девочка горела, как свеча, когда братья облили ее бензином и подожгли. Да и это еще был не конец страданий ребенка. На девочку мочились, развращали и мучали четверо родных братьев.

Когда в студии появился 18-тилетний брат Наде Петр, то к юноше у экспертов и ведущего было особенно много вопросов, ведь он совершеннолетний и полностью осознавал свои действия за которые нужно отвечать. Петр отрицает все обвинения в свой адрес. Парень утверждает, что любит Надю исключительно как сестру. В студию он приехал чтобы назвать имена настоящих обидчиков – своих трех младших братьев. Они же утверждают, что именно Петр надругателся над Надей. Чтобы узнать правду Петр прошел детектор лжи.

В студии появилась горе-мать Мария. Женщина сразу набросилась с кулаками на Юлию, которая сейчас беременна. Этот поступок еще больше возмутило и негативно настроил всех в студии. Реакция Марии шокировала всех – не человеческое равнодушие и одни лишь оправдания.

Но после объявления результатов детектора лжи, который прошел ее старший сын, настроение у женщины резко изменился, ведь Петр неоднократно вместе с 14-летний Владимиром и 11-летним Михаилом действительно развращали и мучали маленькую Надю. Дмитрий участия в ужасах, которые пережила девочка не брал.

«Как сказать … Это было давно. Братьев я не заставлял, но они это также делали», – попытался извиниться Петр и попросил прощения, которого явно недостаточно после содеянного.

В студию немедленно вызвали полицию, чтобы патронажная мать Юлия написала заявление на Петра. Далее его судьбу решит следствие. Если вину докажут в суде, то за развращение сестрички его ждет наказание от 5 до 8 лет лишения свободы.

Лишили ли Марию родительских прав и появился ли у Нади шанс на нормальную жизнь? Смотрите онлайн 2 выпуск «Один за всех»-15 уже на сайте!

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