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У 2 випуску «Один за всіх»-15 притягли до відповідальності братів, які розбещували маленьку Надійку

23.02.2020

Сьогодні в ефір телеканалу СТБ вийшла найбільш шокуюча програма «Один за всіх» за всі сезони. У 2 випуску команда проєкту викрила страшний злочин. Маленьку Надійку розбещували та катували четверо рідних братів. У свою чергу Марія вважає себе зразковою матір’ю та вимагає патронатну матір дівчинки Юлію повернути дочку їй. Емоції переповнювали навіть найбільш стриманих експертів. Як у студії «Один за всіх»-15 вершили правосуддя – читайте в матеріалі.

один за всіх 15 2 випуск

Опіки та шрами по всьому тілу, вирвані зуби та напівлиса голова. До такого стану семирічну Надійку довели найрідніші люди – старші брати та мати. Патронатна мати Юлія стверджує, що якщо дівчинку повернути біологічній матері – їй загрожує насильство та інцест. Проте служба у справах дітей за півроку навіть не позбавила горе-матір батьківських прав. 

один за всіх 15 випуск 2

«Я не можу сказати, що там критичний стан. Як діти в селі. Не можу сказати, що щось там загрожує життю і здоров’ю дітей», розповідає працівниця служби у справах дітей.   

У студії Юлія поділилася шокуючими деталями знущань, про які їй розповіла маленька Надійка. Жінка і досі не може забути перше знайомство з дівчинкою 8 місяців тому. Занедбану та залякану дитину в чужі руки, як непотріб, віддала рідна мати, бо хотіла відпочити від доньки кілька місяців. На безпечній території Надійка відважилась відкрити свою страшну таємницю від якої у жилах стигне кров. Дівчинка горіла, мов свічка, коли брати облили її бензином та підпалили. Та і це ще був не кінець страждань дитини. На дівчинку мочилися, розбещували та катували четверо рідних братів.  

один за всіх

Коли у студії з’явився 18-тирічний брат Надійки Петро, то до юнака у експертів та ведучого було особливо багато запитань, адже він повнолітній та повністю усвідомлював свої дії за які потрібно відповідати. Петро заперечує усі звинувачення у свій бік. Хлопець стверджує, що любить Надійку виключно як сестру.  У студію ж він приїхав аби назвати імена справжніх кривдників – своїх трьох молодших братів. Вони ж стверджують, що саме Петро чинив наругу над Надійкою. Аби дізнатися правду Петро пройшов детектор брехні. 

У студії з’явилась горе-мати Марія. Жінка відразу накинулась з кулаками на Юлію, яка зараз при надії. Цей вчинок ще більше обурив та негативно налаштував усіх у студії. Реакція Марії шокувала всіх – не людська байдужість та самі лишень виправдання.

один за всіх 15 2 випуск

Але після оголошення результатів детектора брехні, який пройшов її старший син, настрій у жінки різко змінився, адже Петро неодноразово разом з 14-річний Володимиром та 11-річним Михайлом дійсно розбещували та катували маленьку Надійку. Дмитро участі у жахіттях, які пережила дівчинка не брав. 

«Як сказати… Це було давно. Братів я не змушував, але вони це також робили», – спробував вибачитися Петро та попросив пробачення, якого явно недостатньо після скоєного. 

У студію негайно викликали правоохоронців, аби патронатна мати Юлія написала заяву на Петра. Далі його долю вирішить слідство.  Якщо провину доведуть у суді, то за розбещення сестрички його чекає покарання від 5 до 8 років позбавлення волі. 

Чи позбавили Марію батьківських прав та чи з’явився у Надійки шанс на нормальне життя? Дивіться онлайн 2 випуск «Один за всіх»-15 вже на сайті!

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