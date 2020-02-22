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Gо-A: история создания, творчество и все новости о группе

22.02.2020

Gо A — группа, которая стала финалистом Нацотбора на Евровидение 2020. Редакция STB.UA предлагает узнать больше о кандидатах на место представителя Украины. Историю создания и все о творчестве Go-A читайте в материале. 

Евровидение 2020. Финал Национального отбора в Украине смотреть онлайн

go-a

В переводе с английского «go» — идти, а буква «А» представляет собой древнегреческую букву «Альфа», то есть первопричину всего мира. Поэтому само название группы «Gо-A» означает возвращение к истокам. В состав коллектива входят: Тарас Шевченко – клавишные, сэмплер, перкуссия, Екатерина Павленко – вокал, перкуссия, Иван Григоряк – гитара, Игорь Диденчук – свирель.

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Украинская группа сочетает в своем творчестве танцевальный бит, африканские барабаны и этнический фольк. Основной идеей создания проекта в 2011 году стало желание совмещать музыкальный драйв в стиле электронного звучания и народного вокала. Около года команда пыталась найти единомышленников, которые бы взялись за живое инструментальное сопровождение. В конце 2012-го года вышла первая песня под названием «Коляда».

Свою популярность «Gо-A» получила после выхода сингла «Веснянка», который обрел победу в конкурсе «The Best Track in Ukraine». Трек попал в ротацию главной танцевальной волны Украины «KissFM» в хит-параде «10Danсe», где продержался 4 месяца, из которых 6 недель занимал 1 место.

За период своего существования «Gо-A» выступала на масштабных фестивалях, среди которых: «Джаз Коктебель», «Белые ночи», «Країна мрій», «Гогольфест». Также коллектив успел представить свою музыку в Израиле, Польше и Беларуси.

Музыка постепенно приобретает популярность и находит слушателей за пределами Украины. Весной 2019 «Веснянка» попадает в топ 10 іTunes Dance chart в Словакии.

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