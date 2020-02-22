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Евровидение-2020: порядок выступлений в финале Нацотбора от Украины

22.02.2020

После второго полуфинала Национального отбора на Евровидение-2020, стала известна шестерка исполнителей, которые прошли в финал. Жеребьевка определила порядок выступлений конкурсантов Нацотбора 22 февраля. Участники будут бороться за право поехать в Роттердам, Нидерланды, чтобы представлять Украину на международном музыкальном конкурсе. Под какими порядковыми номерами будут выступать конкурсанты – узнайте в материале.

Отбор на Евровидение 2020: смотреть онлайн трансляцию финала от 22.02.2020

евровидение 2020

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Полуфиналы Нацотбора на Евровидение-2020 состоялись, порядок выступлений артистов в финале уже определен. Впереди их ждет серьезное соревнование за право представлять Украину на международном песенном конкурсе в Нидерландах. 

22 февраля, в субботу, пройдет финал, в котором выступят 6 участников шоу:

  1. KRUTЬ
  2. Jerry Heil
  3. Go-A
  4. David Axelrod
  5. KHAYAT
  6. TVORCHI

Поэтому смотрите на телеканале СТБ прямой эфир финала Нацотбора, чтобы узнать первыми, кто отправится представлять Украину в Роттердаме.

Ведущий прямых эфиров – Сергей Притула.

Члены жюри – Андрей Данилко, Тина Кароль и Виталий Дроздов.

А купить билеты на Нацотбор-2020 можно уже сейчас:

https://evrovidenie-2020.ticketsbox.com/

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