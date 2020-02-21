На протяжении 12 лет телезрители не теряют интерес к мистическим реалити «Битва экстрасенсов» и «Следствие ведут экстрасенсы» на СТБ. Благодаря резонансу этих проектов удалось расследовать ряд уголовных дел, открыть следствие в, казалось бы, безнадежных случаях и найти реальных виновников преступлений. О главных достижениях реалити, принесенной пользе и помощи правоохранительным органам – в материале.

За время существования проекта «Следствие ведут экстрасенсы», помимо мистических историй, было расследовано более 60 криминальных дел. В каждом случае экстрасенсы раскрывали новые улики, давали описание преступников или даже прямо указывали на них. Только за период 2013-2015 гг. благодаря программе были отправлены на дорасследование около 15 дел, 7 невинно осуждённых человек были выпущены на свободу, а в 10 случаях преступники задержаны или уже понесли наказание.

Бессменный ведущий «Битвы экстрасенсов» Павел Костицын отмечает:

«Проектам «Битва экстрасенсов» и «Следствие ведут экстрасенсы» действительно по праву есть чем гордиться. Я говорю о реальной помощи людям, когда поднимались из забвения давно отложенные в стол криминальные дела. Не дадут мне соврать наши правоохранители, экстрасенсы провели огромное количество успешных расследований и помогли во многих резонансных делах».

Среди самых резонансных историй:

Дело Мартиросова. Донецкая область, Краматорск, 2009 год. По версии правоохранительных органов, учитель английского языка Первой украинской гимназии Михаил Мартиросов во время одного из частных занятий изнасиловал свою ученицу – 11-летнюю Катю Свечихину. Мужчину обвиняли в изнасиловании несовершеннолетней девочки и доведении до самоубийства. Экстрасенсы Хаял Алекперов и Ильмира Дербенцева после проведённого расследования пришли к выводу, что Михаил – невиновен. Более того, они указали на настоящего педофила, который жил рядом с девочкой. Через три месяца после того, как экстрасенсы провели расследование, Михаила Мартиросова освободили прямо в зале суда. Апелляционный суд пришел к выводу, что доказательств вины недостаточно, и направил дело на дополнительное расследование. На данный момент с Михаила сняты все обвинения.

В программу обратилась 51-летняя Ольга Дорошенко из Киева. В 2011 году её сына, 35-летнего Виталия Дорошенко, обвинили в убийстве 62-летнего Виктора Петриченко, его тестя. Убийство было совершено в день рождения его жены Катерины Петриченко якобы с целью наживы. На протяжении полутора лет Виталия держали в СИЗО. За расследование этого дела взялись эксперты Хаял Алекперов и Марина Хомушку. Вердикт экстрасенсов – задержанный не виновен. Ясновидящие описали настоящих виновников смерти Виктора Петриченко. После расследования экстрасенсов и выхода программы в эфир – 28 февраля 2014 года – Виталий Дорошенко в зале суда был отпущен на свободу под подписку о невыезде. Дело отправили на дорасследование. Данному решению способствовала информация, которую предоставили экстрасенсы.

13 декабря 2011 года беременная 39-летняя Светлана Грабко поехала в Запорожье, якобы на рынок, и домой не вернулась. Светлана была на седьмом месяце беременности. Женщину объявили в розыск – поиски не принесли никакого результата. Подруги Светланы обратились за помощью к Алене Куриловой. Ясновидящая сообщила, что Светлана мертва, а также помогла правоохранителям найти тело женщины и указала на заброшенный карьер – якобы убийца там утопил тело. Поиски длились год. И вот, 25 ноября 2012 года его обнаружили – именно там, где указывала экстрасенс. Ясновидящая также дала описание убийцы. Светлану лишил жизни ее бывший возлюбленный. Благодаря работе экстрасенсу сейчас убийца в тюрьме. Суд приговорил его к пожизненному заключению.

Жестокое убийство произошло 5 января 2009 г. в Житомирской области, селе Новая Боровая. Молодой женщине Ольгу Нижник нанесли 41 ножевое ранение в собственном доме. Через несколько дней по подозрению в убийстве задержали ее бывшего мужа. По решению суда, 24-летнего парня лишили свободы на 13 лет, 4 из которых он отсидел. Экстрасенсы Ярослава Федорова и Марина Хомушку сообщили, что осужденный мужчина не виновен, и описали настоящего убийцу, в котором односельчане узнали любовника погибшей. После выхода программы в эфир правоохранители перепроверили все, что почувствовали экстрасенсы. В результате в июне прошлого года парня выпустили из зала суда, с него сняты все обвинения. Приговор – 13 лет лишения свободы – прекратил свое действие.

Еще одно резонансное расследование посвящено жестокому убийству 15-летней школьницы Катерины Стороженко в Краснокутске 9 ноября 2015 года. Через 9 дней ее изуродованное тело нашли закопанным в лесополосе в 20 км от ее дома. В убийстве обвинили местного парня из неблагополучной семьи Степана Прокопенко. Родные и знакомые убитой не верят, что юноша мог сам совершить такое зверское преступление. Экстрасенсы Жанна Шулакова и Хаял Алекперов почувствовали, что это было групповое убийство и изнасилование. Также нашли доказательства, что остальных двух фигурантов преступления Каршалбая Чередниченко и Евгения Бондаренко покрывают правоохранители. После расследования дело передали в высшие правоохранительные органы страны. Остальным фигурантам дела Каршалбаю Чередниченко и Евгению Бондаренко были выдвинуты обвинения. Идет следствие.

В 2016 году возле одной из многоэтажек спального района столицы было обнаружено тело 30-летней Виктории Манкевич, выпускницы Сорбонны. Правоохранители сразу квалифицировали дело как «самоубийство». В 2017 году ясновидящие Жанна Шулакова и Анна Гальерс почувствовали, что это убийство и к нему причастен гражданский муж Виктории, известный столичный фитнес-тренер Алексей Волков. К тому же оказалось, что Виктория уже не первая девушка Алексея, которую находят мертвой. Съемочной группе проекта удалось записать интервью у еще одной девушки Алексея – Аси Збродской, которая призналась, что мужчина угрожает ей и ее малолетней дочери. По ощущениям экстрасенсов Алексей имеет доступ к психотропным препаратам, которые и вводил своим девушкам перед их смертью. После расследования экстрасенсов против Алексея Волкова было возбуждено уголовное дело.

1 июня 2018 года исчезла 15-летняя школьница Вероника Штанько из села Илларионово Днепропетровской области. Девочку нашли следующим утром на окраине села неподалеку от озера, полураздетой, избитой и задушенной. В убийстве обвинили местного семиклассника Даниила Костина, который сразу же сознался в совершенном преступлении. Но родители Вероники засомневались, что он мог убить их дочь. В 2019 году экстрасенсы Яна Пасынкова и Жанна Шулакова почувствовали, что парень не душил девочку. А эксперт-криминалист проекта Екатерина Маличенко нашла подтверждение этому среди многочисленных судмедэкспертиз. Также в ходе расследования выяснилось, что Даниил Костин, которого задержали, был лишь сообщником преступления и покрывает настоящего убийцу, которому удалось выйти сухим из воды из-за многочисленных пробелов и халатного расследования правоохранителей. После приезда экстрасенсов родители подали апелляцию в суд по поводу пересмотра дела.

Кроме того, экстрасенсам удалось разоблачить серийных убийц и маньяков:

В течении трех лет, с 2013 по 2015 гг., каждое лето в городе Соледар возле своих подъездов были обнаружены тела женщин с ножевыми ранениями (Светлана Михно, Марина Колыхаева и Ирина Данелия). Убийца не оставлял отпечатков и уходил незамеченным. Мотив преступлений оставался неизвестным. В 2016 поиски экстрасенсов Ярославы Федоровой и Жанны Шулаковой привели к квартире женщины, муж которой был подозреваемым только по третьему убийству. Экстрасенсы почувствовали, что он виновен во всех трех убийствах и нашли единственную свидетельницу, которая подтвердила его вину. Благодаря ясновидящим удалось выяснить у жены убийцы мотив его преступлений. После расследования экстрасенсов «Соледарского маньяка» Артема Гнилицкого посадили в тюрьму по обвинению в трех убийствах.

В 2016 году в городе Никополь с разницей в несколько месяцев были обнаружены тела двух девушек. Оба убийства произошли рано утром, девушки были задушены и обеих жертв звали Юлиями (Юлия Глазунова и Юлия Каракуша). Единственное, что оставлял убийца на месте происшествий – след ботинка на шее жертв. В 2017 году в рамках проекта по просьбе родных пострадавших девушек расследование вели Алена Курилова и Хаял Алекперов. Поиски экстрасенсов привели к дому мужчины, который на тот момент проходил подозреваемым по делу о попытке изнасилования несовершеннолетней. Ясновидящие предположили, что этот человек причастен к двум убийствам девушек. Правоохранители проверили эту информацию, изучили алиби подозреваемого, следы обуви, а также нашли многие другие факты, подтверждающие его причастность к преступлениям. Сейчас убийца двух молодых женщин Вадим Заслонов отбывает наказание.

Не менее значимы результаты работы проекта «Битва экстрасенсов». Благодаря расследованию участников 8 сезона, невинно осужденный человек вышел на свободу. Экстрасенсы единогласно заявили, что 26-летний Владимир Приходько, из села Буянки, Черниговской области, не виновен в ДТП, в котором погибла девочка. Парню присудили 7 лет тюрьмы. Но после выхода программы в эфир был повторный суд и Владимира оправдали.

Еще одно успешно расследованное криминальное дело случилось благодаря участникам 10 сезона реалити. В 2006 году селе Рубановка Херсонской области убили фермера Николая Куксу. В убийстве обвинили его жену Светлану. Женщина якобы заказала убийство своего мужа троим односельчанам. Шесть лет жена убитого с «подельниками» провели в СИЗО. В суде так и не признали её виновной, но и на волю не отпускали. За это время женщину лишили всего имущества, ее несовершеннолетний сын Олег остался без родителей и дома, а ее мать умерла от горя. Как только Олегу исполнилось 16 лет, парень обратился в проект «Битва экстрасенсов». Ясновидящие почувствовали, что Светлана и трое парней не виновны в убийстве фермера. И даже описали настоящего убийцу, которого задерживали правоохранители, но после допроса отпустили. После выхода программы в эфир Светлану и трёх парней признали невиновными и выпустили на свободу. Не так давно женщина в качестве компенсации получила двухкомнатную квартиру и ей пообещали выплатить 1,5 миллиона гривен.

Благодаря участникам 11 сезона было расследовано криминальное дело 2011 года. В поселке Новая Водолага Харьковской области убили местную королеву красоты, десятиклассницу Катю Ятло. Впервые в истории независимой Украины правоохранители публично попросили ясновидящих о помощи в расследовании. Экстрасенсы описали не только внешность убийцы, но и его татуировку, автомобиль, и даже назвали цифры номерного знака. После выхода программы в эфир правоохранители задержали маньяка. Он признался в убийстве Кати и ещё двух молодых девушек. Самое интересное, что поведал убийца следователям: он видел программу «Битвы экстрасенсов» в эфире телеканала СТБ, после чего экстренно продал свой автомобиль и даже свел татуировку, которую детально описали экстрасенсы. До суда маньяк не дожил. Он повесился в камере.

А участники 14 сезона помогли восстановить справедливость в расследовании убийства Аллы Черняк, матери двоих детей из Днепра. Экстрасенсы почувствовали, что в убийстве женщины замешан ее гражданский муж – местный бизнесмен. Он и заказал убийство Аллы трем наемным убийцам. Благодаря ясновидящим, заказчик убийства сейчас в тюрьме.

В 2018 году проект телеканала СТБ «Следствие ведут экстрасенсы» вышел в финал престижного международного фестиваля в сфере телевидения и кино «New York Festivals World’s Best TV & Films» в номинации «Криминальная драма».

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ