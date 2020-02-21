Протягом 12 років телеглядачі не втрачають інтерес до містичних реаліті «Битва екстрасенсів» і «Слідство ведуть екстрасенси» на СТБ. Завдяки резонансу цих проєктів вдалося розслідувати ряд кримінальних справ, відкрити слідство в, здавалося б, безнадійних випадках і знайти реальних винуватців злочинів. Про головні здобутки реаліті, які принесли користь і допомогли правоохоронним органам читайте в матеріалі.

За час існування проєкту «Слідство ведуть екстрасенси», крім містичних історій, було розслідувано понад 60 кримінальних справ. У кожній із них екстрасенси знаходили нові докази, давали опис злочинців або навіть прямо вказували на них. Лише за період 2013-2015 рр. завдяки програмі були відправлені на дорозслідування близько 15 справ, 7 невинно засуджених осіб були випущені на свободу, а в 10 випадках злочинці затримані або вже понесли покарання.

Незмінний ведучий «Битви екстрасенсів» Павло Костіцин зазначає:

«Проєктам «Битва екстрасенсів» і «Слідство ведуть екстрасенси» дійсно по праву є чим пишатися. Я говорю про реальну допомогу людям, коли піднімалися із забуття давно відкладені в стіл кримінальні справи. МСені не дадуть збрехати наші правоохоронц ‒ екстрасенси провели величезну кількість успішних розслідувань і допомогли в багатьох резонансних справах».

Серед найрезонансніших історій:

Справа Мартіросова. Донецька область, Краматорськ, 2009 рік. За версією правоохоронних органів, учитель англійської мови Першої української гімназії Михайло Мартиросов під час одного з приватних занять згвалтував свою ученицю ‒ 11-річну Катю Свечіхіну. Чоловіка звинувачували у зґвалтуванні неповнолітньої дівчинки та доведенні до самогубства. Екстрасенси Хаял Алекперов і Ільміра Дербенцева після проведеного розслідування прийшли до висновку, що Михайло ‒ невинний. Більше того, вони вказали на справжнього педофіла, який жив поруч із дівчинкою. Через три місяці після того, як екстрасенси провели розслідування, Михайла Мартиросова звільнили прямо в залі суду. Апеляційний суд дійшов висновку, що доказів провини недостатньо, і направив справу на додаткове розслідування. На даний момент з Михайла зняті всі звинувачення.

У програму звернулася 51-річна Ольга Дорошенко з Києва. У 2011 році її сина, 35-річного Віталія Дорошенка, звинуватили у вбивстві 62-річного Віктора Петриченка, його тестя. Вбивство було скоєно в день народження його дружини Катерини Петриченко нібито з метою наживи. Протягом півтора роки Віталія тримали в СІЗО. За розслідування цієї справи взялися експерти Хаял Алекперов і Марина Хомушку. Вердикт екстрасенсів ‒ затриманий не винен. Ясновидці описали справжніх винуватців смерті Віктора Петриченка. Після розслідування екстрасенсів і виходу програми в ефір ‒ 28 лютий 2014 року ‒ Віталій Дорошенко в залі суду був відпущений на свободу під підписку про невиїзд. Справу відправили на дорозслідування. Даному рішенню сприяла інформація, яку надали екстрасенси.

13 грудня 2011 року вагітна 39-річна Світлана Грабко поїхала в Запоріжжя, нібито на ринок, і додому не повернулася. Світлана була на сьомому місяці вагітності. Жінку оголосили в розшук ‒ пошуки не принесли результату. Подруги Світлани звернулися за допомогою до Олени Курилової. Ясновидиця повідомила, що Світлана мертва, а також допомогла правоохоронцям знайти тіло жінки і вказала на закинутий кар’єр ‒ нібито вбивця там втопив тіло. Пошуки тривали рік. І ось, 25 листопада 2012 року його виявили ‒ саме там, де вказувала екстрасенс. Ясновидиця також дала опис убивці. Світлану позбавив життя її колишній коханий. Завдяки роботі екстрасенса нині вбивця в тюрмі. Його засуджено до довічного ув’язнення.

Жорстоке вбивство сталося 5 січня 2009 року в Житомирській області, селі Нова Борова. Молодій жінці Ольгу Нижник завдали 41 ножове поранення у власному будинку. Через кілька днів за підозрою у вбивстві затримали її колишнього чоловіка. За рішенням суду, 24-річного хлопця позбавили волі на 13 років, 4 з яких він відсидів. Екстрасенси Ярослава Федорова і Марина Хомушку повідомили, що засуджений чоловік не винен, і описали справжнього вбивцю, в якому односельці впізнали коханця загиблої. Після виходу програми в ефір правоохоронці перевірили ще раз все, що відчули екстрасенси. Як результат ‒ у червні минулого року хлопця випустили із залу суду, з нього зняті всі звинувачення. Вирок ‒ 13 років позбавлення волі ‒ припинив свою дію.

Іще одна резонансне розслідування присвячене жорстокому вбивству 15-річної школярки Катерини Стороженко в Краснокутську 9 листопада 2015 року. Через 9 днів її понівечене тіло знайшли закопаним у лісосмузі в 20 км від її будинку. У вбивстві звинуватили місцевого хлопця з неблагополучної сім’ї Степана Прокопенка. Рідні та знайомі убитої не вірили, що юнак міг зробити такий звірячий злочин. Екстрасенси Жанна Шулакова і Хаял Алекперов відчули, що це було групове вбивство і згвалтування. Також знайшли докази, що інших двох фігурантів злочину Каршалбая Чередниченко та Євгена Бондаренко покривають правоохоронці. Після розслідування справу передали до вищих правоохоронних органів країни. Іншим фігурантам справи Каршалбаю Чередниченко та Євгену Бондаренко були висунуті звинувачення. Триває слідство.

У 2016 році біля однієї з багатоповерхівок спального району столиці було виявлено тіло 30-річної Вікторії Манкевич, випускниці Сорбонни. Правоохоронці відразу кваліфікували справу як «самогубство». У 2017 році ясновидці Жанна Шулакова і Анна Гальерс відчули, що це вбивство і до нього причетний цивільний чоловік Вікторії, відомий столичний фітнес-тренер Олексій Волков. До того ж виявилося, що Вікторія вже не перша дівчина Олексія, яку знаходять мертвою. Знімальній групі проєкту вдалося записати інтерв’ю у ще однієї дівчини Олексія ‒ Асі Збродской, яка зізналася, що чоловік погрожує їй і її малолітньої дочці. За відчуттями екстрасенсів Олексій має доступ до психотропних препаратів, які і вводив своїм дівчатам перед їх смертю. Після розслідування екстрасенсів проти Олексія Волкова було порушено кримінальну справу.

1 червня 2018 року зникла 15-річна школярка Вероніка Штанько з села Іларіонове Дніпропетровської області. Дівчинку знайшли наступного ранку на околиці села неподалік від озера, напівроздягненою, побитою і задушеною. У вбивстві звинуватили місцевого семикласника Данила Костіна, який відразу ж зізнався у скоєному злочині. Але батьки Вероніки засумнівалися, що він міг вбити їх дочку. У 2019 екстрасенси Яна Пасинкова і Жанна Шулакова відчули, що хлопець не душив дівчинку. А експерт-криміналіст проєкту Катерина Маличенко знайшла підтвердження цьому серед численних судмедекспертиз. Також у ході розслідування з’ясувалося, що Данило Костін, якого затримали, був лише спільником злочину і покриває справжнього вбивцю, якому вдалося вийти сухим із ​​води через численні прогалини і халатного розслідування правоохоронців. Після приїзду екстрасенсів батьки подали апеляцію до суду з приводу перегляду справи

Окрім того, екстрасенсів вдалося викрити серійних вбивць і маніяків:

Протягом трьох років, з 2013 по 2015 рр., щоліта в місті Соледар біля своїх під’їздів були виявлені тіла жінок із ножовими пораненнями (Світлана Михно, Марина Колихаева та Ірина Данелія). Убивця не залишав відбитків і йшов непоміченим. Мотив злочинів залишався невідомим. З 2016 пошуки екстрасенсів Ярослави Федорової та Жанни Шулакової привели до квартири жінки, чоловік якої був підозрюваним тільки по третьому вбивстві. Екстрасенси відчули, що він винен у всіх трьох вбивствах і знайшли єдиного свідка, яка підтвердила його провину. Завдяки ясновидцем вдалося з’ясувати у дружини вбивці мотив його злочинів. Після розслідування екстрасенсів «соледарського маніяка» Артема Гнилицького посадили до в’язниці за звинуваченням у трьох вбивствах.

У 2016 році в місті Нікополь із різницею в кілька місяців були виявлені тіла двох дівчат. Обидва вбивства сталися рано вранці, дівчата були задушені і обох жертв звали Юліями (Юлія Глазунова і Юлія Каракуша). Єдине, що залишав вбивця на місці подій ‒ слід черевика на шиї жертв. У 2017 році в рамках проєкту на прохання рідних постраждалих дівчат розслідування вели Олена Курилова та Ганьбив Алекперов. Пошуки екстрасенсів привели до будинку чоловіка, який на той момент проходив підозрюваним у справі про спробу згвалтування неповнолітньої. Ясновидці припустили, що ця людина причетна до двох убивств дівчат. Правоохоронці перевірили цю інформацію, вивчили алібі підозрюваного, сліди взуття, а також знайшли багато інших фактів, що підтверджують його причетність до злочинів. Зараз убивця двох молодих жінок Вадим Заслонов відбуває покарання.

Не менш значущі результати роботи проєкту «Битва екстрасенсів». Завдяки розслідуванню учасників 8 сезону, невинно засуджений чоловік вийшов на свободу. Екстрасенси одноголосно заявили, що 26-річний Володимир Приходько, з села Буянки, Чернігівської області, не винен у ДТП, в якому загинула дівчинка. Хлопцеві присудили 7 років в’язниці. Але після виходу програми в ефір був повторний суд і Володимира виправдали.

Іще одна успішно розслідувана кримінальна справа сталася завдяки учасникам 10 сезону реаліті. У 2006 році в селі Рубанівка Херсонської області вбили фермера Миколу Куксу. У вбивстві звинуватили його дружину Світлану. Жінка нібито замовила вбивство свого чоловіка трьом односельчанам. Шість років дружина вбитого з «подільниками» провела в СІЗО. У суді так і не визнали її винною, але і на волю не відпускали. За цей час жінку позбавили всього майна, її неповнолітній син Олег залишився без батьків і дому, а її мати померла від горя. Як тільки Олегу виповнилося 16 років, хлопець звернувся в проєкт «Битва екстрасенсів». Ясновидці відчули, що Світлана і троє хлопців не винні в убивстві фермера. І навіть описали справжнього злочинця, якого затримували правоохоронці, але після допиту відпустили. Після виходу програми в ефір Світлану і трьох хлопців визнали невинними і випустили на свободу. Не так давно жінка в якості компенсації отримала двокімнатну квартиру і їй пообіцяли виплатити 1,5 мільйона гривень.

Завдяки учасникам 11 сезону було розслідувано кримінальну справу 2011 року. У селищі Нова Водолага Харківської області вбили місцеву королеву краси, десятикласницю Катю Ятло. Вперше в історії незалежної України правоохоронці публічно попросили ясновидців про допомогу в розслідуванні. Екстрасенси описали не тільки зовнішність вбивці, але і його татуювання, автомобіль, і навіть назвали цифри номерного знака. Після виходу програми в ефір правоохоронці затримали маніяка. Він зізнався у вбивстві Каті і ще двох молодих дівчат. Найцікавіше, що повідав вбивця слідчим: він бачив програму «Битви екстрасенсів» в ефірі телеканалу СТБ, після чого негайно продав свій автомобіль і навіть звів татуювання, яку детально описали екстрасенси. До суду маніяк не дожив. Він повісився в камері.

А учасники 14 сезону допомогли відновити справедливість в розслідуванні вбивства Алли Черняк, матері двох дітей із Дніпра. Екстрасенси відчули, що у вбивстві жінки замішаний її цивільний чоловік ‒ місцевий бізнесмен. Він і замовив вбивство Алли трьом найманим убивцям. Завдяки ясновидцем, замовник вбивства зараз у в’язниці.

У 2018 році проєкт телеканалу СТБ «Слідство ведуть екстрасенси» вийшов у фінал престижного міжнародного фестивалю у сфері телебачення та кіно «New York Festivals World’s Best TV & Films» в номінації «Кримінальна драма».

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